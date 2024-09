Filipe Toledo Kid’s On Fire chega a 4º edição 

Neste sábado (14), a Praia Grande, em Ubatuba, irá receber a 4º edição do circuito Filipe Toledo Kid’s On Fire, campeonato voltado para as categorias de base do surfe, reunindo diversos talentos da região e de todo o Brasil, visando desenvolver e criar oportunidades para a nova geração de surfistas.

Promovido pelo bicampeão mundial e atleta Olímpico em Paris, Filipe Toledo, o torneio tem ganhado cada vez mais apoio e competidores ao longo dos anos. Criado em 2021 em parceria com a sua loja em Ubatuba – Filipe Toledo Surf Store -, o evento chega a sua 4º edição em 2024. O circuito conta com disputas no masculino e no feminino, nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16. As inscrições são feitas presencialmente na loja ou por meio do WhatsApp. Todas as informações você pode encontrar nas redes sociais da Filipe Toledo Surf Store.

“Estou muito feliz com o sucesso do circuito. Temos conseguido cada vez mais apoio e as marcas estão vendo o potencial do evento e dos talentos que se inscrevem para participar do campeonato. Fico muito honrado de ter o meu nome nesse grande projeto, para retribuir um pouco de tudo que minha cidade já fez por mim, além de poder revelar um novo nome para a Brazilian Storm futuramente”, afirma Filipe. O campeão também está se preparando para a inauguração do IFT77 – Instituto Filipe Toledo. “É a realização de um sonho e que está cada vez mais próximo. Mal posso esperar para abrir as portas desse projeto para o mundo”, conta.

A 4º edição do Filipe Toledo Kids On Fire 2023 conta com a apresentação da Hurley. Patrocínios da Monster Energy, Hurley, Oakley, Sharpeye e Wizard. Apoios da Kos Blanks, Ecoboard FT 77, Bully ‘s, Fu Wax, Orange Sierra, Tuyo, Jundu Lounge Bar, Napoleta na Praia e Varejão Santa Rita. Parceria com a Associação Ubatuba de Surf, Tamoio Ubatuba, Monitoramento Mirim Costeiro de Ubatuba e Instituto Argonauta.

SOBRE FILIPE TOLEDO

Filipe Toledo, 29 anos, é um dos principais surfistas do mundo, natural de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Desde os 16 anos na elite do surfe mundial, Filipinho, como é conhecido, é o terceiro surfista com mais etapas vencidas (17) em atividade no mundo. Em 2023, após um ano brilhante, se tornou o primeiro brasileiro a ser bicampeão mundial de forma consecutiva. Além do show que dá surfando, Filipe transcende ao fortalecer a cultura do esporte, apoiando a educação e inspirando as próximas gerações.

Como um empreendedor, anunciou sua parceria com a Beyond The Club, um clube exclusivo com praia e ondas perfeitas para o surf, além de ser sócio da Pasokin, primeira e única marca de paçoquinha produzida nos Estados Unidos e também da Let ‘s Poke, rede de culinária havaiana, com o intuito de espalhar a cultura local pelo Brasil. Em janeiro, lançou a Ecoboard FT77, a primeira prancha 100% reciclável do mundo, visando trazer acessibilidade, performance e sustentabilidade em um mesmo produto. Recentemente, anunciou o lançamento do IFTT77, o Instituto Filipe Toledo, que será inaugurado em breve, em Ubatuba, sua cidade natal.

Além disso, Filipe faz parte do Squad BB, o time de atletas e influenciadores patrocinados pelo Banco do Brasil.