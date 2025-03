Filipe Toledo celebra lançamento do seu Instituto

Na noite da última sexta-feira (07), o bicampeão mundial de surf e atleta Olímpico, Filipe Toledo, realizou um evento de lançamento do IFT 77, o Instituto Filipe Toledo, no Restaurante Lar Mar, na região de Pinheiros, em São Paulo. O surfista apresentou o projeto dos sonhos, que possui o objetivo de proporcionar mais oportunidades, visibilidade e inserção no esporte para crianças e adolescentes carentes da região de Ubatuba (SP), sua cidade natal. A sede está localizada em conjunto com a loja oficial Filipe Toledo Surf Store, na Praia Grande.

A celebração trouxe um discurso especial do anfitrião, contando um pouco da história por trás do Instituto e o trabalho para colocar o sonho em prática, além de um vídeo teaser explicando o funcionamento do projeto, o tradicional “corte da fita” para concretizar a inauguração e muita comemoração para os presentes no local. Você pode conferir o teaser aqui.

A associação sem fins lucrativos visa transformar a vida das pessoas por meio do surf e tem como missão formar, capacitar e apoiar talentos da nova geração do esporte nas competições regionais, nacionais e internacionais, além de maximizar o alto rendimento na modalidade através da equipe multidisciplinar, auxiliar e gerenciar projetos do terceiro setor e promover a inclusão social e a preservação das praias locais.

O IFT77 terá dois projetos iniciais: o Projeto Social, que contará com 60 atletas de 12 a 16 anos, com seletivas feitas por meio de edital; e o Projeto Alto Rendimento, que contará com 16 atletas – sendo oito vagas para a categoria masculina e oito para feminina -, entre 12 a 16 anos, com seletivas a partir de indicação do trabalho realizado pela Effect Surf Coaching – escola de surf que envolve treinamento técnico e acompanhamento profissional -, e também em parceria com o projeto Circuito Estudantil – vêm destacando novos talentos do esporte no município ao longo dos anos -, da associação Ubatuba de Surf.

O instituto chega para agregar ainda mais à região de Ubatuba para contribuir com outros projetos sociais de Filipinho, como o Namaskar, Filipe Toledo Surf School e o Circuito Filipe Toledo Kids On Fire.

O MELHOR DO MUNDO

Filipe Toledo, 29 anos, é um dos principais surfistas do mundo, natural de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Desde os 16 anos na elite do surfe mundial, Filipinho, como é conhecido, é o terceiro surfista com mais etapas vencidas (17) em atividade no mundo. Em 2023, após um ano brilhante, se tornou o primeiro brasileiro a ser bicampeão mundial de forma consecutiva. No ano passado, representou o Brasil nas Além do show que dá surfando, Filipe transcende ao fortalecer a cultura do esporte, apoiando a educação e inspirando as próximas gerações.

Como um empreendedor, anunciou sua parceria com a Beyond The Club, um clube exclusivo com praia e ondas perfeitas para o surf, além de ser sócio da Pasokin, primeira e única marca de paçoquinha produzida nos Estados Unidos e também da Let ‘s Poke, rede de culinária havaiana, com o intuito de espalhar a cultura local pelo Brasil. Em janeiro, lançou a Ecoboard FT77, a primeira prancha 100% reciclável do mundo, visando trazer acessibilidade, performance e sustentabilidade em um mesmo produto. Recentemente, anunciou o lançamento do IFT77, o Instituto Filipe Toledo, localizado em Ubatuba.

Além disso, Filipe faz parte do squad BB, o time de atletas e influenciadores patrocinados pelo Banco do Brasil.