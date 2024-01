Filipe Toledo anuncia o lançamento de primeira prancha 100% reciclável do mundo

Bruno Baroni/Victor Rodrigues

Nesta segunda-feira (15), o bicampeão mundial de surf, Filipe Toledo acaba de anunciar o lançamento de sua mais nova criação: a primeira prancha 100% reciclável do mundo, a Ecoboard FT77. Prometendo aliar qualidade com viés sustentável e revolucionar o mercado do surf, a nova prancha já está disponível para a pré-venda.

Visando redobrar o cuidado com o meio ambiente e deixar um legado para a nova geração de surfistas, a Ecoboard FT77 é feita com tecnologia de ponta, utilizando EPS resistente e totalmente reciclável. O intuito do campeão com esse lançamento foi criar um produto que pudesse proporcionar uma alta performance, se preocupando também com o futuro do planeta.

“Estou muito feliz em anunciar o lançamento da Ecoboard FT77. Ela foi preparada com muito carinho e o resultado está irado! Como surfista, estou conectado com o meio ambiente desde criança e sinto que é meu dever me preocupar e levar essa causa para mais pessoas com o meu alcance e minha responsabilidade. Penso no futuro do planeta para minha família e para a nova geração. É muito importante cuidarmos do planeta agora para colhermos o fruto lá na frente”, conta Filipinho.

A nova prancha criada por Filipe Toledo já está disponível para a pré-venda e a compra pode ser realizada em www.ecoboardft77.com. Além de permitir a performance nas ondas, a Ecoboard FT77 também permite a interação do surfista com o produto, podendo pintar e personalizar o equipamento, além de possibilitar mudanças na rabeta por não possuir fibra de vidro e resina. O lançamento chega ao mercado com o valor de R$599,00.