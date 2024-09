Filipe Ret leva turnê de 15 anos à São Paulo e ao Rock in Rio

Um dos principais nomes da cena do rap e trap nacional, Filipe Ret se prepara para dois dos momentos mais aguardados de sua turnê comemorativa de 15 anos de carreira, a “FRXV Ao Vivo”. O rapper carioca fará um show especial no Espaço Unimed, em São Paulo, dia 14 setembro, antes de seguir para duas performances aguardadas no Rock in Rio, nos dias 19 e 21 de setembro. Tanto em São Paulo, quanto no Rock in Rio, o artista promete levar ao público espetáculos inesquecíveis, marcados pela inovação, emoção e uma estrutura jamais vista na cena do rap e trap no Brasil.

O show no Espaço Unimed será a primeira apresentação da turnê “FRXV Ao Vivo” em São Paulo. O espetáculo contará com uma superestrutura que inclui três telões verticais de grandes proporções, mais de 900 equipamentos de luz, timecode e elementos tecnológicos que, desde a gravação do DVD FRXV Ao Vivo, estabeleceram um novo marco para as apresentações ao vivo no rap brasileiro. O show de abertura da noite será de do trapper baiano Alee.

São Paulo recebe a turnê FRXV em única apresentação

Reconhecido por sua lírica única e rimas afiadas , Filipe Ret promete uma noite histórica, revisitando todas as fases de sua carreira em um repertório que inclui sucessos do recente DVD “FRXV (Ao Vivo)”. Lançado no final do ano passado, o trabalho não só figurou entre os álbuns mais ouvidos do Brasil, mas também conquistou o certificado de ouro em apenas três meses, impulsionado por hits como o single de platina tripla “Amor Livre”. O DVD recebeu a certificação de ouro, após ultrapassar 218 milhões de plays em 3 meses do lançamento.

“Nestes 15 anos de carreira, os fãs não só participaram dessa história, mas me fortaleceram muito com estímulo, carinho e incentivo para me dedicar cada vez mais à arte. Então nada mais justo do que retribuir a isso tudo levando um show incrível para eles. Algo que realmente seja inovador e que colabore para o crescimento da cena do rap e do trap. A turnê FRXV tem sido essa comunhão entre a cena, fãs e minha história. Agora, vamos levar à São Paulo e ao Rock in Rio um espetáculo realmente grandioso, com ainda mais novidades e aprimoramentos que estamos implementando desde a gravação do DVD ao vivo”, destaca Filipe Ret.

Duas apresentações de peso no Rock in Rio

Após o show em São Paulo, Filipe Ret se prepara para duas grandes apresentações no Rock in Rio, reforçando sua posição como um dos principais nomes da cena no Brasil. No dia 19 de setembro, o artista subirá ao Palco Sunset para apresentar um show especial da turnê FRXV, com arranjos inéditos e versões exclusivas de seus sucessos. A apresentação contará com a participação do rapper Caio Luccas, que já colaborou com Ret em hits como “Melhor Vibe”, “Tudo do Melhor” e “Vizão de Cria 2”.

Dois dias depois, no dia 21, Ret retorna ao festival, desta vez no Palco Mundo, com o show “Pra Sempre Trap”. O espetáculo será uma celebração ao gênero que o artista ajudou a consolidar no Brasil, marcado pela batidas pesadas e letras que exploram desde questões sociais até introspecções pessoais. Neste segundo show no festival, Ret terá a companhia de MC Cabelinho, Kayblack, Matuê, Orochi, MC Ryan SP e Beich.

O sucesso da turnê FRXV e a consagração de Filipe Ret

A turnê “FRXV Ao Vivo” tem sido um marco na carreira de Filipe Ret, com destaque para a qualidade de produção e pela capacidade de lotar festivais e casas de show em cada cidade por onde passa. Com uma banda completa, novos conteúdos visuais e de luz, e um repertório que celebra todas as fases de sua trajetória, Ret tem conquistado novos fãs e reafirmado seu papel de destaque na música brasileira.

Desse modo, Filipe Ret continua a desafiar os limites do rap e trap no Brasil, mostrando que o gênero têm muito a oferecer, tanto em termos de inovação artística quanto de conexão com o público. Os próximos shows em São Paulo e no Rock in Rio prometem ser uma síntese dessa jornada, que tem levado a música do artista a dezenas de cidades do Brasil, Estados Unidos e Europa.

Serviço Filipe Ret – FRXV Ao Vivo – São Paulo

Data: 14 de setembro de 2024 (sábado)

Horários:

21h00 – Horário de abertura da casa

23h00 – Horário de início do show

Classificação: 18 anos

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda, São Paulo

Ingressos: a partir de R$ 90,00

Vendas: Ticket 360

Filipe Ret no Rock in Rock in Rio:

Data: 19 de setembro

Palco Sunset: Show Turnê FRXV, convidando Caio Luccas

Data: 21 de setembro

Palco Mundo: Show “Pra Sempre Trap”