Filipe Ret apresenta turnê FRXV no Espaço Unimed

O Espaço Unimed, uma das principais casas de show do Brasil, recebe Filipe Ret apresentando a turnê FRXV no dia 14 de setembro de 2024 (sábado).

Em celebração aos seus 15 anos de carreira, o rapper anuncia os primeiros 23 shows da sua nova turnê, incluindo três apresentações na Europa – duas em Lisboa e uma em Londres. Em dezembro do último ano, o rapper carioca lançou o DVD “FRXV (Ao Vivo)”, trabalho que se desdobrou em um álbum que navega por todas as fases do artista. Contando com diversas participações, desde o lançamento figura entre os discos mais ouvidos no Brasil no Spotify, sobretudo por conta do sucesso do single de platina tripla “Amor Livre”. O DVD recebeu certificação de ouro, após ultrapassar 218 milhões de plays em 3 meses do lançamento.

O espetáculo audacioso apresentou uma estrutura inédita na cena do rap e trap do Brasil, incluindo com três telões verticais de grandes proporções, mais de 900 equipamentos de luzes, 22 metros de passarela e um palco flutuante. Agora, a partir de maio, a Turnê FRXV passa por festivais e shows próprios do artista, com banda completa, repertório e arranjos originais do DVD, novos conteúdos visuais e de luz.

Filipe Ret comenta: “Eu tô muito feliz de finalmente poder anunciar essa turnê porque a emoção que eu senti nas duas noites de gravação do meu DVD no Rio foi absurda. Logicamente não consigo levar toda a estrutura para todos esses lugares, mas a banda é a mesma, assim como o repertório e uma parte da tecnologia de luz. Quero celebrar meus 15 anos de carreira com meu público que desde o início sempre me fortaleceu demais.”

SERVIÇOS: Filipe Ret apresenta FRXV no Espaço Unimed

Show: Filipe Ret apresenta FRXV no Espaço Unimed

Data: 14 de setembro de 2024 (sábado)

Abertura da casa: 21h

Início do show: 23h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/ SP)

Acesso para deficientes: sim

Classificação:18 anos

Ingressos: Pista (1º lote): R$ 120,00 (inteira), R$ 60,00 (meia) e R$ 100,00 (solidário) | R$ Pista Premium (1º lote): R$200,00 (inteira) e R$100,00 (meia) e R$ 180,00 (solidário) | Camarotes A: R$ 380,00 (inteira e individual) | Camarotes B: R$ 320,00 (inteira e individual)

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.