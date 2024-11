Filipe Luís defende escolha de David Luiz para pênalti no empate do Flamengo

O treinador do Flamengo, Filipe Luís, justificou a escolha de David Luiz para a cobrança de pênalti durante o confronto que terminou empatado em 0 a 0 contra o Atlético-MG, realizado nesta quarta-feira (13), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a entrevista coletiva pós-jogo, Filipe Luís enfatizou seu envolvimento nas decisões táticas e afirmou ter definido previamente David Luiz e Alcaraz como os responsáveis pelas cobranças de pênalti naquela partida.

Destacando sua confiança nos jogadores selecionados para essa função, o técnico salientou que David Luiz realiza treinamentos diários de pênaltis e possui um excelente histórico de acertos. Apesar de não converter a cobrança contra Everson, goleiro do Atlético-MG, Filipe Luís minimizou o ocorrido, descrevendo-o como parte do processo natural de treino e prática esportiva.

“Eu supervisiono todas as decisões do meu time no campo, desde arremessos laterais até cobranças de pênaltis. David Luiz e Alcaraz foram os batedores escolhidos para hoje. O David possui uma média de acerto excepcional nos treinos. Embora ele tenha falhado nesta ocasião, algo normal no esporte, sua experiência é incontestável”, afirmou o técnico.

Filipe Luís também destacou a importância de se ter mais de um jogador preparado para cobranças durante uma partida, considerando aspectos como confiança e estado emocional dos atletas no momento do jogo. “Escolho sempre dois batedores para garantir que tenhamos opções seguras durante a partida. Se escolhi David Luiz é porque confio em sua habilidade e histórico em momentos decisivos, como já demonstrou em finais da Liga dos Campeões”, completou.

Com o empate sem gols diante do Atlético-MG, o Flamengo somou 59 pontos na tabela e reassumiu a quarta posição do campeonato. Por sua vez, o Atlético-MG manteve-se na décima colocação com 42 pontos.