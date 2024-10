Filipe Luis adota estilo Simeone para ‘salvar’ ano do Flamengo e ir à final

Filipe Luís chegou ao Flamengo dizendo que teria um futebol ofensivo e correria riscos. Discípulo de Jorge Jesus, o que se viu na classificação contra o Corinthians foi um pouco de Diego Simeone.

Filipe abriu mão dos atacantes após a expulsão de Bruno Henrique e a escolha complicou o Corinthians. A decisão fez a equipe alvinegra ficar mais com a bola, não saber o que fazer com ela, e permitiu ao Flamengo se impor defensivamente.

Desde que chegou, Filipe Luís mostrou que vai querer um estilo ofensivo, ideia adotada também por Jorge Jesus. Isso faz o time correr riscos em vários momentos, mas também chegar mais à frente. No jogo contra o Fluminense, por exemplo, o Flamengo viu a defesa ficar exposta e sofreu dois gols quando o time estava mais avançado para atacar.

Desta vez, porém, ele fugiu do óbvio e puxou um “estilo Simeone” ao reforçar a defesa e povoar o meio-campo. Os dois treinadores são confessas referências de Filipe na carreira.

“Hoje era muito difícil, complicado, estádio difícil, gramado rápido. O adversário com todas as vantagens. Tenho experiências jogando com um e dois a menos, até a mais também. Eu acho que estou aqui falando com o resultado positivo, mas a decisão foi firme e convicta. Nem sempre vai ser o caminho certo, mas esses jogadores querem tanto que fazem acontecer”, disse o técnico rubro-negro.

A classificação ajuda a salvar o ano do Flamengo, que vinha muito pressionado pelos resultados recentes. Agora, a equipe define a Copa do Brasil contra o Atlético-MG. Os jogos serão nos dias 3 e 10 de novembro, com mando de campo a ser sorteado pela CBF na próxima quinta-feira.