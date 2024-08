Filipe Catto é a atração confirmada na segunda edição do Vinil Em Cena

Após o sucesso da primeira edição do projeto Vinil Em Cena, da Som Livre, que ocorreu em maio deste ano, a segunda edição já tem data marcada no calendário e acontece no dia 18 de setembro, no Teatro das Artes, em São Paulo.

Para a segunda edição do projeto, Som Livre, Eventim, segunda maior empresa na venda de ingressos do mundo, e Teatro das Artes convidam a cantora, compositora, instrumentista, produtora musical, designer e diretora audiovisual Filipe Catto.

“A continuidade do projeto é um objetivo da Som Livre e dos nossos parceiros envolvidos. Depois do sucesso da edição com o João Bosco, era natural que o projeto seguisse, e ter a Filipe Catto nessa segunda edição vai de encontro ao nosso desejo de abraçar um público ainda mais diverso. Além disso, a Filipe acabou de lançar em vinil um trabalho belíssimo, homenageando a maravilhosa Gal Costa. Tudo se encaixa.”, comenta Cris Leuzinger, gerente de eventos ao vivo e relacionamento com marcas da Som Livre.

A artista irá homenagear Gal Costa com seu projeto “Belezas São Coisas Acesas Por Dentro”, que já passou por unidades do Sesc em São Paulo, na capital e no interior, por grandes casas de show e que agora chega pela primeira vez ao palco do Vinil Em Cena para contar sobre seu processo criativo em cima desse especial.

“Eu tenho uma relação com o vinil desde criança, sempre fui obcecada com o objeto, com a questão da música, da estética, das capas. Eu vejo que o vinil tem uma relação mais profunda com o público, você tem algo ali, pra pegar, é um objeto muito rico. É uma plataforma muito simbólica de afetividade com a música do artista e por isso eu acho muito que estejamos voltando para esse formato, em uma era em que a música está tão proliferada no streaming. Temos hoje acesso a tudo, armazenamento em nuvens, essa coisa toda, mas os vinis que amamos, os discos que colecionamos, tem um lugar especial. É uma relação de amor mesmo, de afeto“, comenta Fillipe.

“Não à toa eu regravei Gal Costa no formato do vinil também porque tem uma simbologia singular. Então eu estou super feliz em participar do projeto Vinil Em Cena com o “Belezas”, que é o primeiro vinil que eu lanço. Nunca antes havia lançado na minha carreira, mas chegou o momento e eu estou muito satisfeita, é um grande sonho realizado e estar no palco deste projeto com a Som Livre é também um momento de celebrar”, reforça a artista.

João Bosco foi o primeiro nome a participar do projeto que tem como intuito promover a cultura do vinil a partir do convite de artistas reconhecidos pelo grande público, com apresentações especiais e únicas no Teatro, acompanhadas de falas sobre suas trajetórias artísticas, sobre a presença do vinil em suas carreiras e curiosidades sobre suas caminhadas dentro do mercado fonográfico. O Vinil em Cena já tem novas edições previstas para os próximos meses.

“Nossa parceria promissora com a Eventim e a Som Livre no projeto Vinil Em Cena nos dá a cada dia mais a certeza de que estamos levando o que há de melhor ao público de São Paulo e do Brasil.” Finaliza Stephano Matolla, coordenador de comunicação do Teatro das Artes

Além disso, para garantir uma troca em torno do vinil para o público presente, o evento conta com exposição e venda de vinis clássicos e atemporais no foyer do Teatro das Artes durante a entrada.

Serviço:

Data: 18/09/2024

Local: Teatro das Artes SP

Atração: Filipe Catto

Público: 700

Ingressos: R$150 inteira R$75 meia e R$85 ingresso solidário, via Eventim.

Link de vendas: https://www.eventim.com.br/vinilemcena

Horários:

17h Abertura do foyer do teatro com feira de vinil

20h Abertura do Teatro

21h Início do Show