Filhos de Cid Moreira pedem abertura do inventário do pai horas após morte

Os filhos do apresentador Cid Moreira, morto nesta quinta-feira aos 97 anos, foram à Justiça horas após a morte do pai com um pedido de acesso total à abertura do inventário deixado pelo pai.

O cabeleireiro Roger Felipe Naumtchyk, 47, e o comerciante Rodrigo Razendev Simões Moreira, 54, têm um histórico de diversos processos contra o apresentador e sua mulher, Fátima Sampaio.

No documento obtido pela Folha, protocolado na 1ª Vara de Família da Comarca de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde Moreira morava, os filhos entram com um pedido de gratuidade no processo por serem “pobres na expressão da palavra”. Ainda não se sabe se Cid Moreira deixou algum testamento.

O advogado dos filhos, Angelo Carbone, estima um patrimônio de R$ 40 milhões em imóveis e R$ 20 milhões em contratos envolvendo direitos autorais de trabalhos para a Globo. Também afirma que Sampaio se casou com Moreira em regime de separação total de bens.

O pedido relembra ainda os danos psicológicos supostamente causados por Moreira após seu último casamento, quando teria deixado os filhos em “situação muito vulnerável”, conforme o texto.

Procurada pela Folha, Sampaio, que considera as acusações dos filhos de Moreira caluniosas, e não quis comentar o processo do inventário.

DISPUTAS JUDICIAIS COM OS FILHOS

Em 2021, Rodrigo e Roger alegaram negligência parental e pediram a interdição judicial do apresentador.

Os irmãos alegavam que a viúva estava usufruindo de forma indevida do patrimônio de Moreira.

Segundo eles, Sampaio vendeu 11 dos 18 imóveis do pai, transferiu R$ 40 milhões para o exterior e mantinha o apresentador em cárcere privado. O casal estava junto desde 2000. Moreira era 36 anos mais velho que Sampaio.

Em 2022, Moreira acusou os filhos de agirem por “interesse financeiro” e afirmou ainda que comprovara sua sanidade mental na Justiça.

Rodrigo é filho de Olga Verônica Radenzev Simões, com quem Cid Moreira foi casado entre 1970 e 1972. Já Roger é sobrinho de Ulhiana Naumtchyk Moreira, com quem Cid ficou por cerca de 20 anos, época em que o adotaram.

Rodrigo processou o pai em 2006 por abandono afetivo. Segundo ele, o apresentador pagou sua pensão até completar 18 anos, mas não cumpriu sua função como pai após romper com Olga Simões, quando ele tinha um ano.

Roger já denunciou o apresentador por sequestro e estupro ele afirma que foi abusado 1.920 vezes pelo pai adotivo entre 1990 e 2000. Moreira sempre negou as acusações e, no começo do ano, Sampaio afirmou à Folha que as acusações eram caluniosas e fora de propósito.

A agilidade com o pedido tem a ver com a série de acusações trocadas entre os herdeiros de Cid, de que a atual mulher do apresentador, Fátima Sampaio, estaria “lapidando o patrimônio familiar”. Roger e Rodrigo alegam na solicitação que está “pobre na expressão da palavra, e se encontra doente e desempregado” para requerer gratuidade.