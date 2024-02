Filhos conhecem trabalho dos pais em visita ao Centro de Controle e estações da ViaQuatro e ViaMobilidade

O que tem dentro da cabine do trem? Como é a rotina de um operador de trem? O que é o Centro de Controle Operacional? Ao longo do mês de janeiro, os filhos de colaboradores da ViaQuatro e da ViaMobilidade puderam conhecer o trabalho dos pais em visitas programadas, para descobrir estas e outras curiosidades do universo metroferroviário.

A iniciativa faz parte do objetivo das concessionárias de reforçar a importância do transporte sobre trilhos na sociedade, além do senso de pertencimento entre colaboradores. Ao todo, foram três datas para as visitas, com grupos compostos por cerca de 20 crianças e adolescentes.

Em 18 de janeiro, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos de São Paulo, realizou a atividade no Pátio Presidente Altino, em Osasco.

A visita teve início às 10h, no auditório, com crianças e adolescentes de 2 a 17 anos. Em seguida, o grupo conheceu o prédio administrativo, o Centro de Controle Operacional e a Ouvidoria. Por fim, os filhos dos colaboradores puderam visitar um trem estacionado no local.

“Poder apresentar à minha família um pouco do que eu faço e como as minhas atividades, alinhadas às outras áreas, contribuem para atender os passageiros proporcionando conforto e segurança foi com certeza uma experiência incrível. Na ocasião, o meu filho pôde experimentar como é estar numa cabine de trem e também conheceu o Centro de Controle Operacional e ficou maravilhado. A minha esposa também ficou encantada. O evento foi um sucesso”, conta Bruno Espedito Lima, que trabalha no CCO das Linhas 8 e 9 e recebeu o filho, Christopher da Silva Lima, de 6 anos, em seu trabalho.

Já no dia 19 de janeiro, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção da linha 5-Lilás de metrô, realizou a visita com ponto de encontro na Estação Capão Redondo. Em seguida, as crianças visitaram a cabine de um trem e deram uma volta até o estacionamento de trens.

Depois, se dirigiram ao Pátio Capão Redondo, onde as crianças se dividiram para conhecer o trabalho do Centro de Controle Operacional. Ao fim, houve um café de encerramento.

“Foi maravilhoso ter essa oportunidade de poder levar meus filhos para conhecer meu local de trabalho. Eles amaram demais essa visita. Nem queriam sair do trem e da cabine, ficaram encantados com o CCO por conta dos telões. Gostaram de falar no microfone e emitir um aviso sonoro, sem falar da sala onde estavam os lanches e as folhas com desenhos para colorir. Para eles, foi uma manhã especial com muita diversão. Só tenho a agradecer à ViaMobilidade e a todos os colaboradores que nos recepcionaram muito bem”, diz Rodrigo Braga de Mesquita, Líder de Atendimento e Segurança, que recebeu em seu trabalho os filhos Kauã José, de 9 anos, Kauê Manoel, de 5 anos, e Maria Alice, de 3 anos.

Já em 29 de janeiro, a visita foi promovida pela ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo.

As turmas chegaram ao Pátio Vila Sônia por volta de 10h. Em seguida, puderam conhecer o Centro de Controle Operacional, o Centro de Treinamento Saber+ e o simulador de trens. O equipamento reproduz com fidelidade os comandos do trem e o ambiente da Linha 4-Amarela. Por fim, as crianças conheceram os espaços de manutenção e tiveram um café de encerramento.

“Para mim, foi uma nostalgia total, porque há 6 anos eu descobri a paternidade de forma simultânea à notícia de que eu tinha passado no processo seletivo para integrar o corpo de segurança da ViaQuatro. A história da minha filha está ligada à minha trajetória na empresa. Graças às duas experiências, ganhei maturidade profissional e pessoal, evoluindo também como cidadão, como pai e como esposo. Ter a oportunidade de levar minha filha para conhecer meu ambiente de trabalho foi ímpar para mim. Ver o sorriso e a empolgação dela não teve preço. Ela sempre pedia para conhecer o trabalho do papai e foi muito legal poder proporcionar esse momento. A parte que ela mais gostou foi do CCO e de ver como os trens andam”, conta Caíque Melo, Supervisor de Interação com o Cliente, que recebeu a filha Lorena, de 5 anos.