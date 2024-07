Filho do cantor Léo Magalhães nasce no carro a caminho da maternidade

O quinto filho de Léo Magalhães nasce dentro do carro a caminho do hospital. Nesta madrugada, a influenciadora Josi Neves, esposa o cantor deu à luz ao terceiro filho do casal em pleno trajeto, rumo a maternidade na Flórida/USA, a mãe e irmã de Josi fizeram o parto.

Após estourar a bolsa, Josi se preparou para ir para a materialidade, mas o filho Rick resolveu antecipar sua chegada. Josi comenta que foi tudo muito rápido e quando percebeu já estava dando à luz. Mãe e filho passam bem!

Léo que já é pai de outros quatro filho, dois de relacionamentos anteriores, está no Brasil cumprindo agenda de shows, e deve ir ao encontro da esposa e do filho recém chegado nos próximos dias.