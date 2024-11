Filho de Viih Tube e Eliezer é internado

O casal de ex-participantes do Big Brother Brasil, Viih Tube e Eliezer, enfrentam um momento delicado com a saúde de seu filho recém-nascido, Ravi. De acordo com informações divulgadas inicialmente pela colunista Fábia Oliveira, o bebê foi internado em um hospital de São Paulo desde o último domingo (24), e rumores apontam que ele teria passado por um procedimento cirúrgico.

A assessoria de imprensa do casal confirmou ao Gshow a internação de Ravi, mas se absteve de fornecer mais detalhes sobre o estado de saúde do recém-nascido. Em comunicado oficial, Viih Tube e Eliezer expressaram sua prioridade na recuperação do filho e solicitaram orações e energias positivas para este período desafiador. “Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações para a rápida recuperação do filho”, informou o texto divulgado pela assessoria.

Ravi veio ao mundo no dia 11 de novembro em São Paulo, através de um parto cesárea, pesando 3,760 kg e medindo 49 cm. Pouco após seu nascimento, a influenciadora Viih Tube compartilhou nas redes sociais momentos emocionantes do parto, onde destacou um episódio significativo: Ravi apresentou desconforto respiratório e precisou ser observado na UTI. Contudo, um momento crucial ocorreu quando a pediatra permitiu que Viih Tube segurasse o bebê no colo antes da transferência. O contato pele a pele pareceu estabilizar os sinais vitais de Ravi, permitindo que ele ficasse sob observação materna antes de ser levado à UTI.

Além dos desafios enfrentados com Ravi, Viih Tube também vivenciou complicações pós-parto. No dia 14, ela precisou passar por uma transfusão de sangue após sentir-se mal, situação que exigiu cuidados intensivos no hospital.

A família mantém a discrição sobre os detalhes clínicos enquanto foca na recuperação do pequeno Ravi. A comunidade de fãs e seguidores responde com mensagens de apoio nas redes sociais, reforçando o pedido do casal por pensamentos positivos durante esta fase delicada.