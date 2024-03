Filho de Otávio Mesquita leva empurrão de Nego do Borel no palco do ‘Domingo Legal’

O clima esquentou durante o Passa ou Repassa do Domingo Legal, do SBT, neste domingo, 3. O cantor Nego do Borel e o influenciador de calistenia e publicitário Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, entraram numa discussão em frente às câmeras que acabou em empurrão no palco.

Tudo começou quando o apresentador do programa, Celso Portiolli, trouxe à tona o recente episódio em que Nego do Borel e MC Gui se enfrentaram em uma luta de boxe. Participando do programa em times diferentes, Luiz usou o fato de MC Gui ter vencido a partida para provocar Nego do Borel .

O funqueiro não gostou e reagiu, partindo para cima do publicitário, que não se intimidou. Os dois se encararam por alguns segundos, até que Nego do Borel empurra Luiz.

Logo em seguida outros participantes e o próprio Portiolli separam a dupla, mas Luiz segue falando. “Covarde. Só sabe empurrar”, diz o influenciador.

Conduzindo Nego do Borel para o outro lado do palco, Portiolli emenda: “Você veio para brincar”, tenta conter o ânimos, rindo.

Assista ao momento: