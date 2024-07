Filho de Nicolas Cage é preso por agredir mãe e liberado após pai pagar fiança

Weston Cage, 33, filho do ator Nicolas Cage, foi acusado e preso por agressão à sua mãe, a atriz Christina Fulton, na última quarta-feira (10). Ainda no mesmo dia, seu pai pegou US$ 150 mil (cerca de R$ 816 mil) pela fiança e o herdeiro foi solto.

O Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou à revista People que Weston foi preso por um mandado decorrente de um “incidente ocorrido mais cedo neste ano”, o que teria sido em 28 de abril.

Weston teria entrado em uma discussão com sua mãe na casa dela, em Los Angeles. “Durante o incidente, Cage agrediu duas vítimas várias vezes, causando ferimentos”, disse o Departamento de Polícia de Los Angeles à People. Depois, Christina foi vista com hematomas no rosto.

Justificando-se pelos hematomas, a atriz publicou um comunicado dizendo que o filho sofria com problemas mentais: “Em 28 de abril fui procurado pelos melhores amigos do Weston para ajudá-lo com uma crise de saúde mental”. “Encontrei o meu filho em um claro estado de surto mental, o que acabou resultando em uma experiência terrível”, escreveu ela.

Weston Cage Coppola é músico e ator, já tendo feito parte de duas bandas de heavy metal: Eyes of Noctum e Arsh Anubis, e atuado em filmes como “O senhor das armas” e “Fúria”.