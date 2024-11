Filho de Cristiano Araújo, Bernardo emociona ao recordar legado do pai com pertences especiais

Em um emocionante tributo à memória de Cristiano Araújo, seu filho Bernardo, fruto da relação do cantor com a influenciadora digital Elisa Leite, compartilhou nas redes sociais um momento comovente. O menino, agora com 11 anos, foi presenteado com uma experiência única ao abrir uma caixa contendo pertences pessoais do pai, falecido há nove anos.

Cristiano Araújo, que deixou uma marca indelével na música sertaneja brasileira com sucessos como “Maus Bocados” e “Efeitos”, faleceu tragicamente em um acidente automobilístico em junho de 2015, aos 29 anos. Na época, Bernardo tinha apenas dois anos.

No último domingo (24), Bernardo expressou sua alegria ao vestir uma camisa que o pai usara durante seu aniversário de dois anos. A mãe do garoto, Elisa Leite, não poupou elogios ao filho em sua publicação conjunta no Instagram. “Meu menino sempre tão forte e alegre, cuida de mim com todo zelo. É um mini artista engraçado e carinhoso. Sou abençoada por tê-lo em minha vida”, declarou a mãe orgulhosa.

Além de Bernardo, Cristiano Araújo também deixou outro filho, João Gabriel, hoje com 15 anos, de seu relacionamento anterior com Luana Rodrigues. O legado de Cristiano continua vivo através de suas canções e dos preciosos momentos preservados por sua família.