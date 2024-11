Filho de Chitãozinho, Enrico revela clipe novo e elogia mentoria do pai na carreira musical

Enrico, herdeiro do renomado cantor Chitãozinho, continua a trilhar seu caminho na música com a influência e orientação paterna. Com apenas 22 anos, Enrico lançou-se no cenário musical há um ano com o álbum “Um Dia de Sol” e já acumula experiências significativas no palco e nas telas. Recentemente, ele e seu pai colaboraram em um novo clipe da música “Aleluia”, parte de um projeto natalino especial.

Em uma entrevista nos bastidores da gravação, Chitãozinho compartilhou insights sobre sua participação na carreira do filho. Embora ele contribua significativamente na gestão administrativa e nos relacionamentos profissionais, Chitãozinho prefere que Enrico desenvolva sua identidade musical com autonomia. “Ele está muito maduro, sabe o que quer e quanto menos der palpite, fica mais a cara dele”, comentou o veterano da música sertaneja.

A trajetória artística de Enrico começou cedo, aos 10 anos, quando participou do musical “Menino Maluquinho”. Desde então, ele atuou em filmes como “Coração de Cowboy” e “Melhor Verão das Nossas Vidas”. Hoje, seu foco é a música, onde valoriza os conselhos do pai, especialmente em aspectos como escolha de repertório e criação musical.

O clipe de “Aleluia” não é a primeira colaboração entre pai e filho. Anteriormente, trabalharam juntos em músicas como “Ela Não Vai Mais Chorar” e “Fogão de Lenha”, esta última uma homenagem ao Dia das Mães. Enrico expressou gratidão pelo apoio contínuo do pai, tanto profissionalmente quanto pessoalmente.

Com planos ambiciosos para o futuro próximo, Enrico revela que um novo show está pronto para ser apresentado em várias cidades. O ano de 2025 promete ser de estrada para o jovem artista, que planeja expandir sua presença com apresentações ao vivo e novas produções musicais.