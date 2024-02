Filho de Chitãozinho, Enrico lança clipe para faixa “Aquilo que Rima com Dor”

Enrico lança o clipe de sua nova música, Aquilo que Rima com Dor. O single foi o escolhido para ser a terceira música da divulgação do seu primeiro álbum “Um Dia de Sol”

“O clipe mostra uma pessoa que sonha em ter um amor de verdade! Então ela faz um pedido para o mundo, para Deus, justamente para enviar a ele um amor de verdade! Uma pessoa parceira para dividir a vida! , revela Enrico.

“Essa música chegou em minhas mãos de um jeito inesperado, eu estava em estúdio em Goiânia, escolhendo repertório até que um rapaz chamado Bruno Oliveira, entrou e pediu para me mostrar uma música, quando ele cantou o estúdio parou e todos se encantaram com a música”, revela Enrico

A canção já está disponível em todas as plataformas de áudio. O clipe, portanto, já foi liberado no canal oficial do cantor no YouTube.

Sobre o Album “Um dia de Sol”

Esse projeto foi gravado e produzido entre agosto e setembro de 2023 em Goiânia. Esse trabalho musical inclui 9 canções inéditas e 1 regravação com o Chitãozinho, que vêm sendo apresentadas em etapas.

“A escolha por gravar em Goiânia, traz todo o contexto, pois é o berço do sertanejo , e por ser uma região que sempre vou desde pequeno” destaca Enrico.

Enrico é filho caçula do cantor sertanejo Chitãozinho, começou sua carreira no teatro aos 11 anos , depois migrou para as telas de cinema onde fez alguns filmes e agora deu mais um passo e se lançou como cantor em um novo projeto que marca sua estreia no meio musical. Aos 21 anos ele iniciou sua carreira profissional na música.

Sua primeira canção foi “Chocolate Belga”, sua segunda foi “Larga essa Rua”, elas tiveram mais de um milhão de visualizações cada uma e fazem parte do projeto musical “Um Dia de Sol”.