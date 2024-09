Filho de Chester Bennington diz que substituição do pai no Linkin Park apaga legado

Filho de Chester Bennington, Jaime Bennington usou as redes sociais para criticar duramente a entrada da vocalista Emily Armstrong no Linkin Park, cargo que até 2017 era ocupado pelo roqueiro, que se suicidou.

A banda havia interrompido os trabalhos após a morte. O anúncio da retomada do grupo aconteceu em Los Angeles, em uma apresentação transmitida nas redes sociais oficiais dos músicos.

Segundo a Variety, Armstrong, que foi cofundadora da banda de rock Dead Sara, fez sua estreia no Linkin Park em uma apresentação ao vivo no último dia 5 ao lado do novo baterista Colin Brittain.

Jaime dirigiu seus ataques a Mike Shinoda no Instagram, o cofundador do Linkin Park. “Você tem apagado discretamente a vida e o legado do meu pai em tempo real durante o mês internacional de prevenção ao suicídio”, escreveu.

Ele também falou sobre os supostos laços da nova vocalista com a Igreja da Cientologia, assim como o apoio dela a Danny Masterson, ator condenado por estuprar duas mulheres e sentenciado a 30 anos de prisão.

A banda de nu metal lançou um novo single, “The Emptiness Machine”, parte do primeiro disco do grupo em sete anos, “From Zero”, que será lançado em 15 de novembro pela Warner.

Ouça: