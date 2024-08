Filhas de Silvio Santos desistem de vender a Jequiti após proposta abaixo do valor de mercado

O Grupo Silvio Santos desistiu, ao menos por enquanto, de vender a Jequiti Cosméticos. As herdeiras do apresentador, que morreu no último sábado (17), foram informadas que a empresa valia muito mais do que o valor que lhes foi oferecido.

A informação, segundo apuração da Folha de S.Paulo, foi dada no início de agosto, antes de seu falecimento. A Cimed, que negociava a compra de 100% das ações da empresa, não quis subir novamente a proposta e encerrou as conversas.

O valor da primeira proposta da Cimed era estimada em R$ 400 milhões. Atendendo a um pedido das herdeiras de Silvio Santos, a empresa aceitou subir a proposta para R$ 450 milhões. O acréscimo, porém, foi considerado insuficiente após um dado a que elas tiveram acesso.

As filhas foram informadas que a Jequiti tinha valor de mercado próximo aos R$ 654 milhões. O F5 confirmou este valor através de documentos obtidos pela reportagem na Receita Federal e Junta Comercial, e que formam o patrimônio declarado de Silvio Santos.

Ou seja, estava claro que a venda da empresa de cosméticos estava abaixo do que ela, de fato, poderia valer. Uma negociação no futuro não é descartada.

A decisão de tentar a venda ocorreu porque o Grupo Silvio Santos entendia que precisava prestar mais atenção ao SBT, empresa que é a joia da coroa do grupo.

A Jequiti Cosméticos está presente em todo o território brasileiro por meio de 260 mil consultoras. A empresa é conhecida por lançar perfumes de artistas, como Celso Portiolli, Carlinhos Maia e Larissa Manoela.