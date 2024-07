Filha do deputado Gilberto Cattani (PL) é encontrada morta em MT

A filha do deputado estadual de Mato Grosso Gilberto Cattani (PL) foi encontrada morta nesta sexta-feira (19) em um sítio da família em Pontal do Marape, na zona rural de Nova Mutum (a cerca de 240 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Raquel Cattani, de 26 anos, foi encontrado por um familiar dentro de um dos quartos da residência. “Ela apresentava um ferimento possivelmente causado por arma branca”, diz a corporação.

Policiais da Delegacia de Nova Mutum estão no local e fazem diligências para tentar esclarecer o crime. Segundo os agentes, a casa apresentava sinais de violência. Uma televisão foi encontrada quebrada e uma motocicleta da vítima foi levada do local.

Os investigadores aguardam resultado do trabalho da Politec-MT (Perícia Oficial e Identificação Técnica) que deve apontar a causa da morte.

Raquel Cattani era empresária no ramo de produção de queijos artesanais na cidade. Ela deixa dois filhos.

Segundo a Polícia Civil, equipes estão ouvindo pessoas ligadas à vítima, entre familiares e vizinhos. O ex-marido de Raquel se apresentou na casa onde ocorreu o crime e também será ouvido.

O Governo de Mato Grosso disse que equipes das forças de segurança do estado estão em Nova Mutum. Afirmou ainda que os secretários da Casa Civil, Fábio Garcia, e de Segurança Pública, César Roveri, foram enviados ao município para prestar apoio e solidariedade à família da vítima.

O governador Mauro Mendes (União Brasil) usou as redes sociais para lamentar a morte.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho (União Brasil), também publicou um vídeo nas redes sociais prestando solidariedade a familiares e amigos da vítima.

“Recebemos a triste notícia do assassinato da filha do deputado Cattani. Estamos todos consternados com essa notícia triste e que, aparentemente, indica ser mais um feminicídio no estado do Mato Grosso”, afirmou Botelho.