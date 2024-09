Filha de Faustão fala sobre estado de saúde do pai

Filha mais velha de Faustão, Lara Silva, 25, falou sobre o estado de saúde do pai, que passou por dois transplantes, de rim e coração. Ele voltou ao Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 15 de agosto, para dar continuidade ao tratamento.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, que vai ao ar na noite deste domingo (1), na Record, Lara conta aos apresentadores Carolina Ferraz e Sergio Aguiar que seu pai está bem. Econômica em seus comentários, ela diz: “Eu só posso falar que está tudo bem. A gente está bem, meu pai está bem, ele está se recuperando”.

Foi mais ou menos o que o próprio Faustão, 74, afirmou a César Filho, do SBT, dias após a morte de Silvio Santos. Na ocasião, o apresentador disse que sua saúde estava “muito boa” e que havia superado os dois transplantes, mas não descartou a realização de uma nova cirurgia no rim.

“Esta semana tem uma perspectiva de reduzir a diálise para uma vez na semana, até parar. Tem duas expectativas. Uma é essa que eu ainda estou acreditando na equipe que me atende, mas eu já tenho a possibilidade de operar com um médico curitibano em Miami, eu fiz consulta com ele”, contou.

Por uma coincidência, Faustão e Silvio Santos chegaram a passar uma mesma noite no Einstein, na véspera da morte do dono do SBT. No caso do ex-apresentador do “Domingão”, sua permanência fez parte de um tratamento que o leva à clínica duas vezes por semana.

“Os caras acham que eu fico hospitalizado direto. Não. Já faz uns cinco anos, eu vou lá duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim. E aí eu sabia da situação do Sílvio, que era grave, como a família sabia”, disse ele ao Fantástico.