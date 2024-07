Filha de deputado estadual é encontrada morta

A filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL) do Mato Grosso foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (19) em Nova Mutum.

Raquel Cattani foi encontrada morta dentro de sua casa. O crime ocorreu na região do Pontal do Marape, na zona rural do município.

O autor do crime ainda não foi localizado, informou a Polícia Civil ao UOL. Agentes da Delegacia Municipal e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos estiveram no local para a perícia.

O governo do Mato Grosso lamentou a morte. Em nota, governador Mauro Mendes disse ter enviado forças de segurança estaduais para elucidar o crime. ”Uma morte chocante”, escreveu.