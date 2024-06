Filha de Celso Portiolli segue passos do pai e terá podcast nas madrugadas do SBT

Filha mais velha de Celso Portiolli, apresentador do Domingo Legal, do SBT, Laura Portiolli, 22, vai começar a seguir os passos do pai e vai ganhar chances na emissora de Silvio Santos, mesmo que de forma indireta.

A emissora começará a exibir em breve o podcast que apresenta na internet na faixa SBT Podnight, exibido nas madrugadas. Laura apresenta o PodC Mais, variação do programa comandado pelo próprio pai na web.

A informação foi confirmada pelo próprio Portiolli, em participação no matinal Chega Mais, na última sexta-feira (28). O F5 apurou que a previsão de estreia é para acontecer até o mês de agosto, quando o SBT faz aniversário.

“A Laura vai estar aqui no SBT agora, no PodNight, vai entrar o podcast dela”, afirmou Portiolli, que falou do interesse dos filhos na comunicação. Segundo ele, apenas Laura quer ser apresentadora em algum momento.

“O Pedro não quer saber muito. A Luana eu achei que ia para a televisão, mas não quer saber. Não sei. Eu faço igual meu pai: ‘Faça o que você quiser, depois não venha reclamar’. Então cada um que siga seu caminho, descubra seu talento, sua vontade”, disse.

Celso Portiolli é pai de Pedro Henrique, Laura e Luana, frutos da relação com Suzana Marchi, com quem é casado faz 30 anos. O apresentador passará a ser o “rei dos domingos” do SBT, com o Domingo Legal passando a ter sete horas de duração a partir de domingo (30).