Filha da cantora Lexa morre três dias após o parto

A cantora Lexa utilizou sua conta no Instagram nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, para compartilhar uma experiência dolorosa que marcou sua vida. Ela anunciou o nascimento de sua primeira filha, Sofia, que ocorreu no dia 2 de fevereiro, mas que infelizmente partiu apenas três dias depois, no dia 5 do mesmo mês. A criança é fruto do relacionamento da artista com o ator Ricardo Vianna.

A dor da perda e o relato de Lexa

Em um relato profundo e tocante, Lexa expressou a intensidade de seu sofrimento ao perder a filha. “O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto. Vivi os dias mais difíceis da minha vida,” escreveu a cantora. Durante a gestação, Lexa enfrentou complicações severas, incluindo pré-eclâmpsia precoce e Síndrome de HELLP, o que resultou em uma internação de 17 dias.

A artista descreveu momentos delicados da gestação, repletos de expectativa e esperança. “Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga… foram 25 semanas e 4 dias de uma gestação muito desejada!“. Lexa também detalhou os desafios médicos enfrentados durante este período, mencionando a necessidade de múltiplas intervenções médicas e cuidados intensivos tanto para ela quanto para Sofia.

Desafios e gratidão durante o luto

Recordando sua última noite grávida, Lexa compartilhou como a presença da filha ainda lhe trazia conforto: “Eu não conseguia dormir e você mexeu a noite toda… Eu cantei pra barriga, fiz playlist de parto“. Contudo, as complicações se agravaram rapidamente. “Meu fígado começou a comprometer, os meus rins… mais um dia e eu não estaria aqui para contar nem a minha história nem a dela,” refletiu.

A cantora também falou sobre o impacto emocional da perda e como está lidando com essa nova realidade: “Uma parte de mim se foi… Você é, foi e sempre será a minha SOSSO“. Agradecendo pelo suporte incondicional recebido de amigos, familiares e da equipe médica que cuidou dela durante esse período desafiador, Lexa ressaltou a importância do amor e do apoio em momentos tão difíceis.

Em um desabafo sincero, Lexa afirmou estar vivendo seu luto e reconheceu que essa fase é essencial para sua recuperação emocional. “Eu experimentei do maior amor do mundo e da maior dor também,” disse. Apesar da tristeza profunda, ela expressou esperança em retornar à sua rotina e à sua carreira quando estiver pronta: “Espero que essa nova versão sorria de verdade, viva intensamente… mas por hora eu prefiro respeitar a minha solidão“.

Por fim, Lexa destacou a importância da equipe médica que acompanhou seu caso. “Quero fazer um agradecimento especial para a minha obstetra que salvou a minha vida… Você fez tudo que podia por mim,” declarou em homenagem à Dra. Camila Martin e sua equipe na Unidade Semi-Intensiva do Hospital Maternidade Santa Joana, onde esteve internada desde o dia 21 de janeiro.

Confira o post de Lexa na íntegra: