FILA e New Era se unem e lançam coleção “Fit The Game”

A FILA e a New Era somam 215 anos de história em moda esportiva e se uniram para lançar a coleção “Fit The Game”. Esta coleção cápsula celebra a interseção entre esporte, performance e estilo, explorando como esses elementos influenciaram e continuam a influenciar a cultura de rua. É mais do que uma linha de produtos, é uma viagem no tempo que reinterpreta o impacto do esporte como um fenômeno cultural em períodos marcantes em que transcendeu campos e quadras para se tornar uma expressão de identidade. De bonés e tênis a jerseys, a coleção com 16 peças exclusivas e limitadas captura a essência de uma era em que o lifestyle esportivo era tanto sobre o swag quanto sobre o jogo.

Entre os produtos destacam-se o boné 59FIFTY, icônica silhueta fechada da New Era que comemorou 70 anos em 2024, com aplique de pins metálicos removíveis, divisão dos painéis contrastantes e logo em chenille, além do TENNIS 88 80´s e do FX-33 00´s da Fila.

“A FILA é uma marca que se identifica por sua irreverência e autenticidade. Com essa colaboração, trouxemos calçados, acessórios e muito mais, recontextualizando esses ícones para a contemporaneidade. Fit The Game reimagina a estética de uma era que simboliza o auge da relação da FILA com a cultura urbana e esportiva.”, explica Adriana Magalhães David, Head de Branding e Marketing da FILA Brasil.

“Esta collab entre FILA & New Era é direcionada para uma geração exigente e criativa, de fãs apaixonados por esportes que valorizam o estilo e a cultura que envolvem as ligas americanas. Não são necessariamente jogadores, mas torcedores observadores, que demonstram seu amor pelo esporte através de suas escolhas de moda”, completa Christiano Reis, Brand Manager da New Era Brasil.

Ao destacar como ambas as marcas estavam em sintonia com o espírito dessas épocas, a coleção “Fit The Game” celebra a ressurreição do estilo Y2K, oferecendo uma nova forma de consumir a cultura de rua e o esporte. Todas as peças poderão ser encontradas no app da FILA, no fila.com.br, em neweracap.com.br e em mais de 100 pontos de venda a partir do dia 09 de Outubro.

SOBRE A FILA

A FILA é uma marca italiana, criada em 1911 em Biella, e possui uma rica herança esportiva. A marca se consolidou no mercado com suas criações de calçados voltados à prática de atividades físicas, tendo acompanhado, estimulado e contribuído para escrever a história mundial de esportes como tênis, automobilismo, running e basquete. Hoje atua no mundo todo e, especificamente no Brasil, oferece produtos de confecção, calçados e acessórios voltados às categorias esportiva e casual, com coleções que resgatam a história da marca a cada peça e unem performance à tecnologia, modernidade e estilo. Mais informações e a linha completa de produtos podem ser encontradas no fila.com.br.

SOBRE A NEW ERA

Com uma história de mais de 100 anos, a New Era é a empresa de headwear mais icônica do mundo. Seu legado de marca é inserido no patrimônio e na cultura esportiva por meio de parcerias e coleções com algumas das principais ligas, atletas, designers, artistas e ícones em todo o mundo. A marca segue inovando e acompanhando tendências globais para oferecer bonés, roupas e acessórios tão exclusivos e inspiradores quanto as pessoas que os usam. A New Era incentiva a expressão verdadeira do estilo pessoal e da individualidade através de seus produtos. Empresa familiar fundada em 1920, já em sua quarta geração, está sediada em Buffalo (NY), comercializando e distribuindo seus produtos em mais de 120 países, por meio de escritórios afiliados em Londres, Tóquio, Paris, Hong Kong, Cidade do México, São Paulo, Colônia, Xangai, Barcelona, Seul, Melbourne, Toronto e Bolonha.