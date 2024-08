Figurante beijada por Francis Ford Coppola em vídeo de set diz que ficou em choque

Uma figurante apontada como a mulher beijada pelo diretor Francis Ford Coppola em vídeo vazado do set do filme “Megalopolis” se manifestou publicamente sobre o caso. Em entrevista ao site Variety, Lauren Pagone disse que ficou “surpresa” e “em choque” com o beijo.

Procurada pelo veículo americano, a equipe de Coppola disse que ele não comentaria o caso. O vazamento acontece em um momento no qual o diretor enfrenta acusações de assédio sexual durante a produção do longa, às quais ele respondeu em junho.

“Minha mãe me disse que, se você avança em direção a uma mulher, significa que você a desrespeita, e as garotas por quem eu tinha paixões, eu certamente não as desrespeitava.”

O vídeo que registra o caso viralizou nas redes sociais na semana passada. Figurante em diversas cenas de “Megalopolis”, Pagone afirmou que estava dançando no meio de uma gravação numa boate quando Coppola chegou perto dela e a puxou em sua direção, antes de abraçar e beijar a atriz.

“Fiquei em choque”, ela afirmou ao site americano. “Não esperava que ele me beijasse e abraçasse daquele jeito. Fui pega de surpresa. E posso lhe dizer que ele fez isso algumas vezes.”

A figurante afirmou que a situação foi incomum em comparação a outros projetos nos quais ela trabalhou –incluindo séries como “Mayor of Kingstown”, do Paramount+, e “City of Fire”, da Apple TV+.

Ela decidiu falar publicamente sobre o caso depois que a atriz Rayna Menz negou ter sido assediada por Coppola. Em seu Instagram, ela afirmou que ficou enojada com a insinuação de que o diretor teria agido fora das regras.

“Ele não fez nada para me deixar desconfortável, nem a ninguém no set”, Menz disse ao portal Deadline. “Fui pega de surpresa porque era um set fechado. Que alguém tenha um vídeo disso é simplesmente ridículo e nada profissional.”

“É nojento porque ele só falava sobre como sua esposa é maravilhosa. Sua esposa estava no set conosco, na maioria dos dias. É nojento ver aquele vídeo e a maneira como estavam tentando passar aquela mensagem.”

Pagone agora diz que ficou chateada com a fala de Menz. “Não gosto que alguém fale por mim. Eu nunca falaria por essa atriz, mantive minha boca fechada, fiquei em silêncio. Mas é frustrante que ela diga que ‘foi ótimo para todos’, sendo que ela não sabe o que as outras pessoas sentiram. Você não pode falar por ninguém além de si mesmo. Minha experiência foi diferente.”

Samantha McDonald, coordenadora de intimidade de “Megalopolis”, disse ao Variety que nem ela nem Ashley Anderson, que exerce a mesma função dela, estavam no set durante a cena na boate. A cena que vazou foi filmada em 14 de fevereiro de 2023, no Tabernacle, uma casa de shows em Atlanta, nos Estados Unidos.

Foram dois vídeos divulgados na semana passada pelo Variety. Em um, de pouco mais de 30 segundos, o diretor cumprimenta atrizes na boate, e conversa com elas. No outro, de apenas seis segundos, o diretor segura o braço de uma figurante enquanto aparentemente a beija no rosto, até que ela se desvencilha dele sorrindo e segue seu caminho.

Segundo uma fonte da revista Variety, o cineasta teria pegado um microfone e pedido desculpa pelos beijos, mas que ele estava fazendo aquilo somente para seu prazer. Copolla também teria invadido a cena várias vezes para abraçar e beijar diversas mulheres.

A discussão sobre os supostos casos de assédio no set de “Megalopolis” começou quando um relatório do jornal britânico The Guardian detalhando a produção caótica do filme disse que, de acordo com fontes anônimas, Coppola puxou mulheres para sentar em seu colo e tentou beijar figurantes escassamente vestidas.

Em resposta, um representante de Coppola referiu-se a uma declaração do produtor executivo Darren Demetre, publicada pelo The Hollywood Reporter, na qual ele disse: “Eu nunca tive conhecimento de qualquer reclamação de assédio ou comportamento inadequado durante o curso do projeto.”

Lançado pela Lionsgate, “Megalopolis” tem atuações de Adam Driver, Aubrey Plaza e Shia LaBeouf, e estreia nos Estados Unidos em 27 de setembro.