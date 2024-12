Fifa The Best: Thiago Maia, do Inter, vence prêmio “fair play”

Nesta terça-feira (17), o Fifa The Best homenageou o jogador do Internacional, Thiago Maia, com o prêmio “fair play” por sua valiosa contribuição durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul neste ano. O atleta se destacou como voluntário em ações de resgate, demonstrando coragem e compaixão em momentos críticos.

Durante os episódios de inundação, Thiago não hesitou em colocar sua segurança em risco, mergulhando nas águas para ajudar a salvar tanto pessoas quanto animais. A imagem emblemática dele carregando uma senhora nas costas enquanto se via imerso até o peito na água se tornou um símbolo de solidariedade e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Em suas declarações após receber a homenagem, Thiago enfatizou sua visão sobre o ato heroico: “Eu não me sinto um herói. Meus pais sempre me ensinaram a amar o próximo, independentemente da situação. Em um determinado momento, acordei e percebi que não poderia permanecer em casa; as pessoas precisavam de ajuda”. Ele também mencionou um encontro com Dona Evair, uma das beneficiadas por seu ato, que o chamou de herói. Thiago, no entanto, humildemente respondeu: “Não, Dona Evair. No meu lugar, a senhora teria feito algo parecido”.

O impacto emocional das enchentes foi significativo para Thiago Maia, que admitiu ter considerado interromper sua carreira no futebol devido ao estresse psicológico causado pela tragédia. Contudo, ele reafirmou sua disposição de agir novamente da mesma forma se necessário: “Eu estaria disposto a fazer tudo de novo”.

A atuação de Thiago não apenas ilustra a importância da empatia em tempos de crise, mas também destaca como indivíduos podem fazer a diferença em suas comunidades quando mais necessário.