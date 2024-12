FIFA revela grupos do Mundial de Clubes 2025 nos EUA

Em um marco histórico para o futebol internacional, a FIFA anunciou os grupos para o inédito Mundial de Clubes de 2025, que pela primeira vez contará com 32 equipes participantes. Entre os clubes brasileiros confirmados estão Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. O torneio será realizado entre 15 de junho e 13 de julho em 11 cidades dos Estados Unidos, culminando com a grande final no MetLife Stadium, em Nova York.

A cerimônia de sorteio, realizada em Miami, foi aberta pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, que destacou a importância do evento ao mencionar a retomada do confronto entre as principais forças do futebol europeu e sul-americano, algo semelhante ao que ocorria na extinta Copa Intercontinental. Infantino classificou a ocasião como “um dia histórico”, marcando o início de uma nova era para o Mundial de Clubes.

O Palmeiras, tricampeão da Copa Libertadores, lidera o Grupo A, junto com Porto (Portugal), Al Ahly FC (Egito) e Internazionale de Milão (Itália). Já o Flamengo encabeça o Grupo D, acompanhado por Espérance (Tunísia), Chelsea (Inglaterra) e León (México). O Fluminense puxa o Grupo F ao lado de Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul). O Botafogo, recém-coroado campeão da Libertadores, integra o Grupo B com Paris Saint-Germain (França) como cabeça de chave, além de Atlético de Madrid (Espanha) e Seattle Sounders (Estados Unidos).

A distribuição das equipes nos grupos foi cuidadosamente planejada para evitar que clubes do mesmo país se enfrentem na fase inicial e garantir uma diversidade continental equilibrada. No entanto, dado o número superior de representantes europeus – 12 no total –, quatro grupos inevitavelmente terão duas equipes desse continente.

O formato da competição prevê que cada clube jogue três partidas na fase de grupos. Os dois melhores de cada grupo avançarão para as oitavas de final, onde enfrentar-se-ão em jogos eliminatórios únicos. Caso haja empate nessas fases decisivas, haverá prorrogação e disputa por pênaltis para definir o vencedor.

Durante a cerimônia, Ronaldo Fenômeno apresentou o troféu do novo Mundial ao lado de Infantino. A peça exclusiva foi concebida por uma renomada joalheria americana e traz elementos históricos do futebol gravados em ouro 24 quilates. O design simula o sistema solar no dia da abertura do torneio.

Este novo formato não só amplia a participação global como promete elevar ainda mais o nível competitivo entre os clubes das diversas confederações afiliadas à FIFA.