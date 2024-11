FIFA revela data do sorteio do Super Mundial

O sorteio dos grupos que comporão os 32 times do Super Mundial de Clubes está prestes a ser realizado, seguindo o formato consagrado nas últimas edições da Copa do Mundo. A competição contará com oito grupos de quatro equipes cada, que disputarão partidas em turno único. Os dois primeiros colocados de cada chave avançarão para as oitavas de final.

Ainda resta uma vaga a ser preenchida para o torneio, que será decidida na final da Copa Libertadores, agendada para o dia 30 de novembro, entre Atlético-MG e Botafogo.

Os Estados Unidos foram escolhidos como sede para esta primeira edição do campeonato nesse formato, contando com 11 cidades anfitriãs e 12 estádios distintos. As partidas ocorrerão em locais como o Hard Rock Stadium em Miami, Lumen Field em Seattle, Rose Bowl Stadium em Los Angeles, entre outros renomados estádios espalhados por cidades como Orlando, Atlanta, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Washington, Philadelphia e Nova York.

O Brasil será representado por quatro clubes, destacando-se como o país com mais representantes no evento. Além do vencedor da final entre Atlético-MG e Botafogo, já estão confirmados Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Os clubes brasileiros superaram a restrição usual de apenas dois times por país devido ao sucesso em competições continentais.

As vagas para o Super Mundial foram distribuídas da seguinte forma: 12 para clubes europeus, seis para sul-americanos, quatro para as regiões da Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, uma para a Oceania e uma reservada para o país-sede.