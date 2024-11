FIFA divulga novas regras para Mundial de Clubes 2025

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou nesta terça-feira (5) uma série de diretrizes para o Mundial de Clubes de 2025, que contará com a participação de 32 equipes. O torneio está agendado para ocorrer entre os dias 15 de junho e 13 de julho, mas a data do sorteio dos grupos e os valores das premiações ainda não foram definidos.

Entre as novas regras, destaca-se o critério de desempate na fase de grupos, que dará prioridade ao confronto direto, seguido pelo saldo de gols e o número total de gols marcados. As equipes serão divididas em oito grupos com quatro times cada, sendo que os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final. Em caso de empate nas fases eliminatórias, haverá prorrogação e disputa por pênaltis se necessário.

No tocante à composição dos times, cada clube poderá inscrever até 35 jogadores no torneio, mas apenas 26 podem ser relacionados por partida. A acumulação de dois cartões amarelos resultará em suspensão automática do jogador, e essa contagem será zerada somente a partir das quartas de final.

Outro ponto relevante é a proibição da participação de clubes que compartilhem proprietários ou sejam controlados pela mesma entidade. A FIFA também anunciou uma nova janela de transferências entre 1º e 10 de junho de 2025, cuja regulamentação ficará a cargo das federações locais.

O evento será sediado em 11 cidades dos Estados Unidos, incluindo Orlando, que terá dois estádios dedicados ao campeonato. A final está marcada para o MetLife Stadium, localizado na região metropolitana de Nova York, no dia 13 de julho.

Os estádios escolhidos para o torneio são: Estádio Hard Rock (Miami), Lumen Field (Seattle), Estádio Rose Bowl (Los Angeles), Estádio Camping World e Estádio Interamp&Co (Orlando), Estádio Mercedes-Benz (Atlanta), GEODIS Park (Nashville), Estádio Bank of America (Charlotte), Estádio TQL (Cincinnati), Audi Field (Washington DC), Lincoln Financial Field (Filadélfia) e MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey).

Até o momento, 31 clubes estão confirmados para participar do torneio. Entre eles estão gigantes do futebol mundial como Real Madrid e Bayern de Munique, além de representantes sul-americanos como Boca Juniors e Palmeiras. A última vaga será disputada entre Atlético-MG e Botafogo na final da Copa Libertadores.

Com um formato inovador que busca aumentar o alcance global do futebol interclubes, o Mundial promete oferecer um espetáculo esportivo único ao reunir algumas das principais forças do esporte mundial em solo americano.