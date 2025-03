FIFA anuncia Mundial de Clubes Feminino a partir de 2028

O crescimento do futebol feminino é um fenômeno notável, e a FIFA reafirma seu compromisso em promover essa modalidade. Em uma reunião virtual realizada nesta quarta-feira, o Conselho da entidade decidiu implementar o Mundial de Clubes Feminino a partir de 2028 e estabelecer a Copa das Campeãs como um evento anual, com início previsto para 2026.

Essas iniciativas fazem parte de um plano estratégico da FIFA voltado para o fortalecimento do futebol feminino globalmente. O Mundial de Clubes Feminino será composto por 16 clubes, sendo que cinco vagas serão destinadas à Europa, duas à América do Sul, duas à África, duas à Ásia e duas à Concacaf. As três últimas vagas serão preenchidas por meio de uma fase preliminar entre os classificados de cada confederação.

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e membro do conselho da FIFA, destacou a importância desse momento. “É um dia histórico para o futebol feminino com a criação da Copa das Campeãs e do Mundial de Clubes Feminino. A FIFA busca cada vez mais fortalecer o futebol feminino em todo o mundo, e a CBF está alinhada a esse objetivo”, afirmou.

A estrutura do Mundial de Clubes foi igualmente definida na reunião. A competição será organizada em quatro grupos compostos por quatro equipes cada, das quais as duas melhores avançarão para as quartas de final. O torneio prosseguirá em formato de eliminação direta até a final, sem uma disputa pelo terceiro lugar. O país-sede da primeira edição ainda será determinado.

Além disso, a FIFA anunciou a Copa das Campeãs, que ocorrerá anualmente, exceto nos anos em que se realizar o Mundial. Este torneio contará com seis equipes, correspondendo às campeãs de cada continente. A primeira edição está programada para ocorrer entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026. As edições subsequentes estão marcadas para 27 a 31 de janeiro de 2027 e de 24 a 28 de janeiro de 2029. A equipe representando a Conmebol iniciará sua participação nas semifinais, competindo contra uma equipe da Concacaf pela vaga na final.

Por fim, foram delineados planos para as Copas do Mundo de 2031, que ocorrerão na África ou na Concacaf, enquanto os candidatos para a edição de 2035 serão da Europa ou da África. As candidaturas estão abertas e os vencedores serão anunciados durante o 76° Congresso da FIFA, agendado para 2026.