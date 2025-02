Fies registra 198.579 inscritos e oferece 67.301 vagas no primeiro semestre de 2025

No dia 18 de fevereiro de 2025, o Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre do ano. Os interessados podem acessar as informações através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando suas credenciais na plataforma Gov.br.

Conforme anunciado, o Fies, que tem como objetivo financiar as mensalidades do ensino superior para estudantes de baixa renda em instituições privadas, recebeu um total de 493.002 inscrições, resultando em 198.579 candidatos efetivos, sendo que cada um pôde optar por até três cursos.

Entre as inscrições, destacam-se os 43.364 candidatos que se inscreveram especificamente para as vagas do Fies Social. Neste semestre, foram disponibilizadas 67.301 oportunidades em cursos de graduação nas universidades privadas. Para o segundo semestre de 2025, espera-se a oferta de mais 44.867 vagas.

Os estudantes que foram pré-selecionados devem completar as informações de suas inscrições entre os dias 19 e 21 de fevereiro. Aqueles que não forem aprovados na chamada única serão automaticamente incluídos em uma lista de espera, cuja convocação está programada para ocorrer entre 25 de fevereiro e 9 de abril.

Após a fase de complementação das inscrições, os candidatos precisam validar as informações fornecidas presencialmente ou digitalmente dentro de um prazo de cinco dias úteis junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição onde foram pré-selecionados.

Nos últimos dez anos, o Fies já proporcionou auxílio financeiro a 1.029.100 estudantes, possibilitando o acesso a cursos superiores em instituições privadas. Desde 2015, o MEC destinou aproximadamente R$ 119,4 bilhões por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para viabilizar esse apoio.

A partir de 2024, foi introduzida a modalidade Fies Social, que reserva metade das vagas disponíveis em cada seleção para estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para esses candidatos, é possível financiar até 100% dos custos educacionais.

Além disso, desde o ano passado, tanto o Fies quanto o Fies Social passaram a reservar vagas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, assim como para pessoas com deficiência (PCDs). No momento da inscrição, os candidatos que se enquadram nesses critérios podem declarar seus perfis étnico-raciais ou condição de PCDs.

A proporção das vagas reservadas é estabelecida com base na demografia local dos grupos mencionados em cada estado brasileiro, conforme dados obtidos no último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).