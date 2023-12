Fiduma & Jeca lançam “Travadim” com Matogrosso & Mathias

Com dois volumes do EP “Finalmente ao Vivo” já disponíveis para os fãs, a dupla Fiduma & Jeca segue em ritmo acelerado e se prepara para mais um lançamento, ainda em 2023. Repetindo a parceria de sucesso com Matogrosso & Mathias, “Travadim” foi lançada nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro, nas plataformas digitais, e hoje, dia 15, no YouTube.

Duas das vozes mais marcantes do sertanejo, Matogrosso e Mathias foram inspiração para Fiduma e Jeca que dizem ter realizado um sonho na gravação de “Igrejinha Azul”, faixa do álbum “Alcooústico 2”, de 2020, e que já passa dos 30 milhões de visualizações no YouTube. “Gravar com eles pela segunda vez é um privilégio incrível. São artistas que representam a tradição da música sertaneja e transmitem um toque único na interpretação”, afirma Jeca.

A letra de “Travadim” narra a história de um protagonista que, após ter o coração partido, busca consolo no bar. A atmosfera criada com a melodia é facilmente identificável aos fãs. “Sou último sobrevivente desse bar e o garçom já tá querendo me expulsar, eu não falo nada com nada, mas a comanda tá lotada, nem sei se tenho grana para pagar… Travadim travadim, fui descendo pinga no meu peito, você que me deixou desse jeito”. A composição é de Avellar/Henrique Batista/Júnior Lobo/Thawan Alves/Thales Gui/Léo Sousa/Gui Prado/Allef Rodrigues.

O projeto “Finalmente Ao Vivo” já soma mais de 100 milhões de streams nas plataformas digitais e emplacou hits como “Chapéu Preto”, “Só Vai Ter Chapéu”, “Pra Sempre”, “Tarja Preta” e, por último, “Combinado”, com parceria de Ícaro & Gilmar. Com aumento de 54% nos streamings, em relação ao ano anterior, a dupla totalizou 61,8 milhões de reproduções e quase 7 milhões de ouvintes, em 156 países, no Spotify.

“Agradecemos a todos que tornaram este ano tão significativo para Fiduma & Jeca. O sucesso do último projeto nos enche de motivação para continuar entregando alegria e novas histórias através de nossas músicas”, agradece Fiduma.

História

Em quase dez anos de carreira, a dupla Fiduma & Jeca coleciona vários sucessos, como o mais recente “Chapéu Preto” e as músicas “Anjo Chapadex” (primeira canção a projetar a dupla nacionalmente), “99%”, “Quadros”, “Que Susto”, “Bagunçando as Avenidas”, “Eu e o Violão”, “Igrejinha Azul” e “Butecologia”. Foram oito projetos lançados, mais de 380 milhões de visualizações no YouTube e mais de 240 milhões de streams no Spotify.