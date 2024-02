FIDI abre 90 vagas para a área da saúde  

A Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI), instituição privada sem fins lucrativos que faz a gestão completa de diagnósticos por imagem, tem como previsão 90 contratações para o primeiro trimestre deste ano, na área da saúde.

Pesquisa realizada pela consultoria de gestão de pessoas ManpowerGroup¹ apontou que o segmento de saúde e ciências da vida é o que mais pretende contratar em 2024. Cerca de 46% das empresas ouvidas sinalizaram esse interesse. Das diversas carreiras no mercado de trabalho, as profissões da área da saúde tendem apresentar projeções de crescimento com mais solidez do que em outros ramos, visto que este setor está em contínuo desenvolvimento e, com isso, a necessidade de contratações é constante para técnicos, médicos e especialistas em diferentes nichos da saúde.

As vagas oferecidas pela FIDI estão voltadas para ações operacionais que abrangem diversas áreas como agentes administrativos, auxiliares de enfermagem, técnicos de radiologia, médicos especializados, entre outras. Os cargos são todos para a modalidade presencial distribuídos para as regiões norte, sul, leste e central de São Paulo, com oportunidades também disponíveis em Goiás, especialmente em Goiânia. Além disso, os requisitos mínimos incluem a conclusão do ensino médio ou uma formação técnica especializada, para os casos de auxiliar de enfermagem e técnico de radiologia.

A média salarial para os cargos previstos é de R$ 2.445,00, a empresa também oferece uma ampla gama de benefícios, incluindo

Vale Transporte, Vale Alimentação, Vale Refeição, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida, Auxílio Creche, Programa Bem-estar (que proporciona consultas nutricionais e psicológicas gratuitas), Convênio com Sesc, Gympass e/ou Total Pass, Parcerias de Educação e Idiomas, e Desconto em Clube de Vantagens.

“Os candidatos interessados podem realizar inscrições através do site da FIDI, na seção ‘Trabalhe Conosco’. O processo seletivo será conduzido pela plataforma Gupy, proporcionando uma experiência transparente e eficiente”, completa Paula Amorim, gerente de gente & gestão da FIDI.

