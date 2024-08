Fiat Uno com mais de R$ 1 milhão em multas é apreendido no interior de São Paulo

Um Fiat Uno com mais de R$ 1 milhão em multas foi apreendido em Campinas, interior de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (31). O veículo tem mais de 939 multas, segundo a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) que disciplina o trânsito da cidade.

O Fiat Uno Vivace 1.0 já estava cadastrado no sistema de monitoramento veicular e foi flagrado pelas câmeras no cruzamento da avenida Francisco Glicério com a avenida Moraes Sales, um dos mais movimentados do centro.

Uma equipa da GM (Guarda Municipal) foi ao local e abordou o veículo, por volta das 16h. Além de ter mais de R$ 1 milhão em multas, o licenciamento do carro está atrasado desde 2019, de acordo com a corporação.

O guincho foi acionado e o veículo foi recolhido ao pátio da Emdec. Como se trata de infração administrativa e não criminal, não houve condução ao Distrito Policial, e o motorista foi liberado.

O Fia Uno está registrado em nome de uma empresa. A Emdec afirmou que no histórico das principais autuações estão 481 multas por não identificação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica. Além dessas, tem 424 autuações por transitar em velocidade superior à máxima permitida e 34 autuações por avanço de sinal vermelho.

Um trabalho integrado da Emdec com a GM vem retirando das ruas veículos que somam altos valores em multas para desestimular a direção perigosa, identificar condutores que cometem infrações de forma recorrente e, assim, reduzir acidentes.

“Nessa frente de fiscalização, a Emdec identifica, por meio das câmeras de monitoramento dos equipamentos de fiscalização eletrônica (radares), veículos que cometem infrações recorrentes. Eles passam a compor um banco de dados, compartilhado com a Guarda Municipal, que realiza a abordagem e apreensão”, explicou o órgão.

Para retirar o veículo do pátio, é necessário pagar as multas vencidas, taxas e despesas do pátio com remoção e estadias. A liberação também é condicionada à apresentação da documentação do veículo regularizada e quitada, CNH ou RG do proprietário emitido há no máximo dez anos e ao perfeito funcionamento dos equipamentos obrigatórios e de segurança.

Ainda segundo a GM, o valor venal do carro é de cerca de R$ 32 mil.

OUTRO CASO

Em 27 de setembro de 2023, uma motocicleta Honda CG 160 Titan, ano 2021, com R$ 1.304.026,94 em multas de trânsito também foi apreendida em Campinas. A maior parte das multas é referente a excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho, segundo a Emdec.

A motocicleta está registrada no nome da mulher que estava na garupa. Segundo a Prefeitura de Campinas, a CNH do homem que a pilotava já estava cassada por excesso de multas.

O casal foi liberado, e o veículo foi encaminhado para o pátio municipal.

De acordo com levantamento da prefeitura, com o valor acumulado em multas seria possível comprar 83 motocicletas iguais, levando em consideração o valor da tabela Fipe (R$ 15.590).