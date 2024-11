Fiat Pulse e Fastback com tecnologia Bio-Hybrid – Tempo de recomeçar

Estreiam no mercado brasileiro os dois primeiros modelos da Stellantis com a nova tecnologia Bio-Hybrid – os SUVs compactos da Fiat Pulse e Fastback, produzidos no Polo Automotivo Stellantis de Betim, Minas Gerais. Nos dois carros, a tecnologia híbrida é aplicada a partir do motor T200 turbo em quatro versões, duas do Pulse – a Audace, com preço de R$ 125.990, e a Impetus, a R$ 140.990 – e duas na opção com estilo cupê Fastback – a Audace, a R$ 151.990, e a Impetus, a R$ 161.990. Nas quatro variantes híbridas, o 1.0 T200 flex continua aliado ao câmbio tipo CVT de 7 marchas simuladas e mantém os 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque (com etanol no tanque) das configurações “comuns” dos dois SUVs compactos.

Chamado pela Stellantis de Bio-Hybrid, o sistema é composto por duas baterias, a de chumbo-ácido localizada no cofre do motor e a de íon de lítio alocada abaixo do banco do motorista. O motor elétrico – conectado mecanicamente ao propulsor a combustão – é alimentado pela bateria de íon de lítio. O DBSM (Dual-Battery Switch Module ou módulo de comutação de duas baterias) é utilizado para conectar, separar ou controlar as duas baterias conforme a estratégia da central eletrônica, para garantir uma operação mais eficiente e uma carga mais adequada. De acordo com a Fiat, o sistema híbrido “dual-battery” é capaz de gerar energia elétrica para carregar as baterias de chumbo-ácido de 68Ah e de íon de lítio de 11Ah, ambas de 12V, que fornecem energia ao motor elétrico.

No sistema, o propulsor elétrico multifuncional substitui o alternador e o motor de partida, com potência de até 3 kW (quatro cavalos). No entanto, em nenhum momento o motor elétrico movimenta o carro sozinho – não havendo, portanto, uma autonomia puramente elétrica. Segundo a Stellantis, o Inmetro avaliou que, nas versões híbridas, o Fastback teve uma redução no consumo de combustível no ciclo urbano de 11,5% na gasolina (9,8% no etanol), enquanto no Pulse o percentual é de 10,7% com os dois tipos de combustível. A fabricante não revelou se há redução no consumo em estrada. No site do Imentro, ainda não constam as aferições de consumo das novas opções Bio-Hybrid do Pulse e do Fastback.

O sistema Bio-Hybrid funciona por meio de quatro modos de operação. O “e-Start&Stop” atua durante as paradas, com o sistema desligando o motor a combustão para economizar combustível. Nas desacelerações, o propulsor principal permanece em funcionamento sem injetar combustível, priorizando a regeneração de energia. O “e-Assist” é uma assistência do elétrico ao motor a combustão. Nas acelerações e retomadas, as baterias de lítio e chumbo fornecem energia para o motor elétrico, que gera torque adicional para o propulsor principal, reduzindo o consumo de combustível. O alternador inteligente tem dois modos de funcionamento que dependem das condições das baterias. No modo “Alternador”, as baterias de chumbo-ácido ou íon de lítio ficam com baixo estado de carga, enquanto o alternador permite o carregamento delas. No modo “Neutro”, as baterias ficam carregadas, com o alternador inteligente sustentando as cargas elétricas do veículo. Já o “e-Regen” gera regeneração de energia nas desacelerações. A função de regeneração converte energia mecânica em elétrica, que é armazenada nas duas baterias. O sistema é capaz de regenerar até 25% da energia que seria desperdiçada em um motor convencional. Os modos de operação formam um ciclo sequencial mostrado no novo painel digital do carro, com 7 polegadas nas versões Impetus e de 3,5 polegadas nas Audace, com imagens representativas de cada fase para que o motorista consiga gerenciar a eficiência do veículo.

No quesito segurança, o Pulse segue equipado com o ADAS (sistema avançado de assistência ao condutor) a partir da variante Impetus, incluindo frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e comutação dos faróis. Na linha 2025, o SUV compacto traz como opções de cores Preto Vulcano, Branco Banchisa, Vermelho Monte Carlo, Prata Bari, Cinza Strato, Cinza Silverstone e Azul Amalfi. A Audace oferece teto biton como opcional, enquanto na Impetus é de série. Especificamente nas versões com a tecnologia Bio-Hybrid, a Audace tem a cor exclusiva Azul Amalfi, multimídia de 10,1 polegadas, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro, Keyless, carregador por indução, partida remota, rodas de liga leve de 16 polegadas e volante em couro. A Impetus acrescenta cluster de 7 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência (AEB), farol de neblina, luz no retrovisor com “tilt down” e rebatimento, sensor de chuva, farol alto automático, rodas de liga leve de 17 polegadas e teto bicolor.Na questão de ajuda ao motorista, o Fastback tem os mesmos dispositivos de seu “irmão” Pulse. Nas novas variantes com a tecnologia Bio-Hybrid, o Fastback conta com as cores Preto Vulcano, Branco Banchisa, Cinza Silverstone, Prata Bari, Cinza Strato e a nova Azul Amalfi. Na Audace, o Azul Amalfi faz sua estreia na linha do SUV-cupê, com multimídia de 10,1 polegadas, assistente de permanência em faixa (Lane Keep Assist), AEB, detecção de chuva, rodas de liga leve de 17 polegadas, sensor de estacionamento traseiro, retrovisor fotocrômico, farol alto automático e partida remota. A versão Impetus do Fastback soma à Audace cluster de 7 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro, auxiliares de neblina, luz no retrovisor com “tilt down” e rebatimento, rodas de liga leve de 18 polegadas, teto bicolor e bancos em couro.