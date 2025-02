Fiat anuncia parceria com Lollapalooza Brasil 2025 como patrocinadora Master

Na última sexta-feira, 5, a Fiat revelou sua nova posição como patrocinadora master do Lollapalooza Brasil 2025, consolidando-se como uma das principais marcas associadas a um dos festivais de música mais renomados do país. Para marcar essa colaboração inédita, a montadora italiana selecionou os modelos Fastback e Pulse como os veículos oficiais do evento.

A fabricante de automóveis se comprometeu a proporcionar “uma experiência única para os visitantes” que estiverem presentes no festival. Nos dias 28, 29 e 30 de março, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, será o palco onde a Fiat apresentará seus dois SUVs, que agora incorporam a tecnologia híbrida leve.

De acordo com a Fiat, tanto o Fastback quanto o Pulse são exemplares que combinam tecnologia, inovação e design contemporâneo, atributos que se harmonizam perfeitamente com os princípios do festival. A empresa assume o lugar da Chevrolet, que por anos esteve à frente como patrocinadora do evento.

Frederico Battaglia, vice-presidente da Fiat América do Sul, expressou entusiasmo ao anunciar a parceria: “É uma alegria confirmar nossos SUVs como carros oficiais do Lollapalooza Brasil 2025, reforçando nossa tradição de pioneirismo e inovação no mercado automobilístico”.

Battaglia também destacou que os participantes do festival terão a oportunidade de conhecer de perto os modelos Fastback e Pulse, ambos bem-sucedidos desde seus lançamentos e conhecidos por sua combinação de tecnologia avançada, design sofisticado e excelente desempenho.

A marca Fiat também se destacará como patrocinadora do Palco Perry’s by Fiat, que contará com mais de 25 atrações durante os três dias de festividades. Alessandra Souza, vice-presidente de Marketing & Comunicação de Marca da Stellantis América do Sul, comentou sobre as expectativas: “Teremos um cenário ideal para nos conectarmos com o público em um ambiente vibrante, refletindo a essência dos produtos Fiat”.

Nos próximos dias, a Fiat promete divulgar informações adicionais sobre sua participação no Lollapalooza Brasil e revelar novidades exclusivas em celebração a essa nova parceria.