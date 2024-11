FIA Girls on Track Brasil teve dia cheio no GP de São Paulo de Fórmula 1

Foi um sucesso a terceira edição da FIA Girls on Track Brasil Experiência para Estudantes na Fórmula 1 realizada pela Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) da CBA no Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, na última quinta-feira, 31 de outubro.

As 32 participantes de todas as regiões do País selecionadas entre 587 inscritas começaram o dia com café da manhã no escritório da Mercedes-Benz Cars & Vans, onde foram recebidas por Ronaldo Koning, presidente e CEO da empresa no Brasil.

No autódromo, a programação foi recheada de bate-papos, com Fabiana Ecclestone, vice-presidente de Esporte da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) na América do Sul, e Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA); com mulheres profissionais da Fórmula 1, comissárias técnicas, diretora de prova adjunta e chefe operacional da FIA; com mulheres do setor operacional da equipe Aston Martin; com Bernd Maylander, piloto do safety car; e com George Russell, piloto da Mercedes AMG.

E foram diversas as visitas: ao pit lane, à linha de chegada na pista, ao pódio, ao centro de controle das corridas, à sala de imprensa, onde as estudantes assistiram a parte de entrevista de Felipe Giaffone com Christian Fittipaldi, aos boxes da Mercedes AMG, da Aston Martin, e da Visa Cash App RB, a Red Bull, equipe com que Rafaela Ferreira, da Fórmula 4 Brasil, correrá na F1 Academy em 2025.

Para completar, elas encontraram com Rafaela na hora da visitação à linha de chegada. Também encontraram Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin. E receberam convites da Porto, patrocinadora da CFA e do FIA Girls on Track Brasil, para os treinos do GP de São Paulo na sexta-feira, 1º de novembro.

Sempre maior – “Mais uma vez a gente deu uma experiência incrível para jovens estudantes”, diz Bia Figueiredo, presidente da CFA – criada por Giovanni Guerra, presidente da CBA – com apoio da engenheira Rachel Loh e da especialista em marketing Bruna Frazão.

“Inspiramos aí várias carreiras, com a oportunidade de as meninas acessarem o paddock, conversar com executivos da Mercedes e da Porto, conhecer tantos tipos de trabalho possíveis dentro da categoria máxima do automobilismo. Eu estou muito feliz e satisfeita de ter tido mais uma FIA Girls on Track Brasil Experiência para Estudantes na Fórmula 1 com muito sucesso”, avalia Bia.

A programação desta terceira edição foi bem mais intensa. “Este ano a gente conseguiu incluir mais experiências no mesmo tempo. Foi um dia realmente apertado, corrido, mas em que conseguimos mostrar muitas coisas às meninas, principalmente várias mulheres desempenhando diversos papéis diferentes na F1”, comenta Bruna Frazão.

Rachel enfatiza a expansão da ação: “Pela primeira vez tivemos estudantes de todas as regiões brasileiras e uma participante PCD. Tivemos brancas, pardas, negras, indígenas e asiáticas. A inclusão é sempre prioritária para nós. Foi uma superação do ano passado. A cada temporada temos conquistas maiores, mais apoiadores, mais patrocinadores, mais experiências. Creio que foi muito enriquecedor para as meninas ter essas referências de quem já atua na maior categoria do automobilismo no mundo”.

O que dizem as estudantes – Trabalhar com motorsports está no plano de várias das participantes de 15 a 22 anos que estiveram nesse dia na F1.

Uma delas é Sofia Porto Campos, 15 anos, que faz ensino fundamental no Centro Universitário Adventista de São Paulo, e tem uma página sobre corridas no Instagram: “É muito aprendizado que vou levar daqui”.

Outra é Livia Maria Vieira, 22 anos, que cursa publicidade e propaganda na Universidade Positiva de Curitiba, e também tem página de corridas no Instagram: “Quero trabalhar na área de marketing e comunicação. É espetacular entender como funciona tudo. Foram várias experiências, aprendi muita coisa”.

Alice Alves de Souza, 21 anos, de Belo Horizonte, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais, também tem planos bem definidos: “Estar no meio de tantas pessoas importantes e principalmente de tantas mulheres tão inspiradoras me faz ter certeza de que esse é o caminho que eu quero seguir. Eu vi pessoas muito parecidas comigo, pessoas pretas, então significa que eu posso. Eu preciso trilhar um caminho, mas vi que é possível”.

Sophia Silva Mallet Pereira, 18 anos, de São Bernardo do Campo (SP), outra com metas definidas, faz ensino médio e curso de técnica em mecânica no SESI (Serviço Social da Indústria): “É a realização de um sonho. É a construção de uma carreira. Quero fazer engenharia mecânica e ingressar no automobilismo. Amo corridas de carro desde criança e sempre soube que é com isso que quero trabalhar. Esta foi a terceira vez que me inscrevi na Experiência para Estudantes, finalmente consegui, e foi incrível!”

E Clarissa Cofre, 20 anos, que cursa letras portuguesa e italiana na Universidade Federal do Rio de Janeiro e jornalismo na Faculdade Hélio Alonso, também tem objetivos definidos: “Foi uma oportunidade imensa de conhecer várias áreas da F1 e ver mulheres trabalhando em todas. Vou usar isso como incentivo para me esforçar cada vez mais para um dia chegar onde eu quero, que é trabalhar com automobilismo e ajudar a trazer mais mulheres para o motorsport”.

A FIA Girls on Track Brasil Experiência para Estudantes na Fórmula 1 é uma realização da CBA, da CFA e do BRB. Tem patrocínio da Porto e conta com apoio da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil e do FIA Sports Grant.