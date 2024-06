FIA Girls on Track Brasil Seletiva de Kart será realizada no próximo domingo, 9 de junho

A segunda edição da FIA Girls On Track Brasil Seletiva de Kart promovida pela CFA (Comissão Feminina de Automobilismo) da CBA será realizada no próximo domingo, 9 de junho, no Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP). Participarão 42 kartistas: 16 na categoria Graduadas, 16 na categoria Júnior, e dez na categoria Cadete. A premiação das vencedoras nas três categorias será a participação gratuita no Campeonato Brasileiro de Kart, principal competição do kartismo no País.

Programação – Para as kartistas da Cadete e da Júnior, as atividades começarão às 7h, com apresentação das pilotos, seguida de pesagem, briefing e treinos que serão iniciados às 8h. As classificações para os grids de largada começarão às 8h50. E as corridas eliminatórias serão disputadas a partir das 9h40, seguidas de repescagem e provas finais. A da Cadete às 11h e a da Júnior às 11h20. A premiação das vencedoras será realizada entre 11h30 e 11h45.

As kartistas da categoria Graduadas terão apresentação ao meio-dia, pesagem às 12h50, seguida por briefing, treinos a partir das 13h50, e classificação às 14h20. As corridas eliminatórias serão iniciadas às 14h50, seguidas pela repescagem e pela corrida final, às 16h. A premiação terá início às 16h20.

Ao vivo no YouTube – A FIA Girls on Track Brasil Seletiva de Kart poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal CBA BR Kart no YouTube (https://www.youtube.com/@CBABRKart) em transmissões das 9h40 às 11h45 e das 14h50 às 16h45.

Presença feminina além da pista – “Teremos uma equipe com mulheres em quase todas as funções que a realização de uma competição de kart exige: direção de prova, secretaria de prova, administração dos grupos, controle dos lastros, controle da saída de box, controle das baterias, locução das chamadas das baterias e narração dos tempos , entre outras tarefas”, conta Bia Figueiredo, presidente da CFA criada por Giovanni Guerra, presidente da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e coordenadora do FIA Girls on Track Brasil.

Ela esteve testando os karts no Speed Park na última segunda-feira, recebida por Tamires Ferrari, diretora executiva do kartódromo, e Fabio Gomide, gestor de competição do Speed Park, e um dos comissários técnicos da Seletiva de Kart ao lado de Tiago Gracia.

Ter mais da metade do time que trabalha na Seletiva de Kart composto por mulheres vai de encontro aos objetivos da CFA: contribuir para aumentar a presença de profissionais femininas em todas as áreas do automobilismo por meio da oferta de oportunidades de experiência.

“No caso da Seletiva de Kart, o propósito é inspirar e motivar mais meninas a correrem de kart, para fomentar a base. Por isso é uma competição democrática, em que se misturam amadoras e inexperientes com meninas que já competem. E todas com karts de aluguel iguais”, explica Rachel Loh, integrante da CFA e do FIA Girls on Track Brasil ao lado de Bia e da especialista em marketing Bruna Frazão. “Aproveitamos o evento também para outras meninas experimentarem o que é trabalhar no automobilismo”, completa Bruna.

Na Seletiva de Kart, Bia atuará como uma espécie de coach, orientando as competidoras, e fará entradas como repórter nas transmissões da prova pelo canal de YouTube da CNK (Comissão Nacional de Kart) da CBA. Bruna coordena o evento todo. Rachel atuará junto à direção de prova e coordenará os grupos. A diretora de prova será Gaby Pedron.

Cícera dos Santos, piloto e coordenadora da equipe de kart Ladies for Speed, de Birigui, será a comentarista da transmissão da prova. Atuando em várias funções, estarão seis voluntárias que fazem parte da Equipe Fênix Racing da FEIS/Unesp (Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira da Universidade Estadual Paulista) na Fórmula SAE, competição de estudantes de engenharia.

Apoios – A FIA Girls on Track Brasil Seletiva de Kart é uma realização da CBA, da CFA e do BRB. Tem patrocínio da Porto e conta com apoio do Kartódromo Speed Park, da CNK, da FASP (Federação de Automobilismo de São Paulo), e do FIA Sports Grant.

O Projeto FIA Girls On Track Brasil foi aprovado com base na Lei Federal de Incentivo ao Esporte e registrado junto ao Ministério do Esporte sob o número de processo 71000.053795/2023-00 – SLI 2301231.

Participantes da FIA Girls on Track Brasil Seletiva de Kart 2024

Cadete

1 Bianca Curcio Rodrigues

2 Emilly Vitória Nogueira Barbosa

3 Valentina Panini Pereira

4 Isabelly Melniski Ferreira

5 Agatha Sophye Barbosa Theodoro

6 Manuella Bernardelli

7 Nicolle Campos Nascimento

8 Isabela Alves de Lima

9 Theodora Caselato Gomes de Figueiredo Marques

10 Melina Gutierrez Rêgo

Júnior

1 Valentina Rocha Gil

2 Manuela Clauset

3 Marcela Pizzoni Assumpção

4 Giovana krupp Marinoski

5 Tandara Cristine de Castro

6 Eloísa Rodrigues Chefer

7 Giovanna Rigobelli Schutt

8 Lara Migray Kraft

9 Mariane Lechi Palaoro

10 Letícia Pagy Pereira

11 Gabriela Kayahara Manzato

12 Milena Vasconcelos Gonçalves

13 Fernanda Ribeiro Cerqueira

14 Isabela Alves de Lima

15 Laura Falconi Tempobono

16 Isabelly Melniski Ferreira

Graduadas

1 Maria Eduarda Nienkötter

2 Ana Beatriz Freire Martins

3 Kamila Corbett Cupello

4 Maria Eduarda Karmann Grites

5 Livia Alves de Lima

6 Sarah Rudeck

7 Anna Luiza dos Santos Pimpão

8 Olivia García Bonesi

9 Luna Cofré

10 Gabriella Pontes Vigiani

11 Letycia Cristtina da Rocha Silva

12 Mariana Caldas do Nascimento Meleiro

13 Caroline Beatriz Rodrigues Quintaneiro

14 Júlia Zorzeto Barros

15 Maria Luiza Bedin

16 Larissa da Silveira Fernandes