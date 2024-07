FIA Girls on Track Brasil na pista com Stock Car e F4 e na trilha com a Mitsubishi Cup

Neste fim de semana, a CFA (Comissão Feminina de Automobilismo) da CBA estará duplamente em ação. Enquanto Bia Figueiredo acompanha o time do FIA Girls on Track Brasil na abertura da quarta etapa do rally de velocidade cross-country Mitsubishi Cup com o Eclipse Cross R #61 da Spinelli Racing, em Ibirá (SP), a engenheira Rachel Loh está coordenando mais um Estágio em Motorsports, com oito estudantes de engenharia alocadas em equipes da Stock Car e da Fórmula 4, que correm no Autódromo de Goiânia.

Na Stock Car, elas estarão estagiando na AMattheis Vogel Motorsport, Blau Motorsport, Eurofarma, Ipiranga Racing, KTF e Pole Motorsport. Na F4, atuarão nos boxes da Bassani Racing e da TMG Racing F4.

Esta é a quarta vez que a CFA leva o Estágio em Motorsports à Stock Car e a primeira à Fórmula 4 Brasil. “As estagiárias aprendem como é a função de engenharia em uma equipe, como é a dinâmica, a estrutura e o funcionamento em uma etapa, observando, conversando com os profissionais da equipe, e atuando dentro da capacidade de cada uma e do quanto eles permitem a elas pôr a mão na massa. Por exemplo, baixando os dados do carro e acompanhando a análise, ou ajudando a calibrar pneus, levar os pneus na montagem, quando temos mecânicas”, explica Rachel Loh.

Desta vez não há, por falta de inscritas em condições de comparecer à pista em quatro dias. Se, por um lado, há dificuldade em atrair mecânicas em cidades menores, porque elas são menos numerosas, trabalham e não conseguem licença facilmente para se ausentar na quinta e na sexta-feira, e até no sábado, por outro lado, a conexão com o universo da engenharia abre amplas possibilidades em todas as regiões de cidades que recebem corridas das grandes categorias.

“Muitas das meninas que se interessam estão fazendo projetos universitários. Há vários ligados intimamente ao automobilismo, que são as equipes de competição estudantil. Projetam aviões, carro off-road e carro de fórmula. São projetos que a SAE (Society of Automotive Engineers), a sociedade dos engenheiros da mobilidade, fomenta no Brasil e no mundo. Então nosso Estágio em Motorsports é interessante para elas, que se conectam com automobilismo, ganham experiência e também levam isso para suas equipes na universidade”, Rachel descreve.

Rally – Isabella Queiroz, que estreia atuando na engenharia do time do Eclipe Cross R #61 do FIA Girls on Track Brasil nesta quarta etapa da Mit Cup, é um exemplo dessa conexão. Técnica em mecatrônica especializada em gestão de projetos e manufatura aditiva, ela está no quarto ano de engenharia aeroespacial e de materiais da Universidade Federal do ABC, onde participou do projeto Formula SAE e acabou capitaneando sua equipe.

Ali se apaixonou por automobilismo, e foi selecionada para estagiar na Mahindra, então equipe de Lucas Di Grassi, na primeira corrida da Fórmula E no Brasil, em 2023. Voltou na segunda, em março passado, no time dos scrutineers, responsável pela verificação técnica de carros e pilotos.

Entre as duas corridas, fez estágios na Copa Truck e na Porsche Cup, e mergulhou na série de palestras Imersão no Motorsport para Mulheres realizada por Rachel Loh, engenheira da Amattheis MotorSport na Stock Car e da ASG Motorsport, a equipe de Bia na Copa Truck. Profissionalmente, Isabella foi estagiária de engenharia de produto focada em ônibus em uma grande indústria automobilística e há um ano é consultora técnica de produto na engenharia de pós-vendas e qualidade de campo no time de suporte técnico global da empresa.

“Participar da Mit Cup é a oportunidade de ter uma baita experiência de desenvolvimento e trabalho, pois desde que entrei no Formula SAE tive muita vontade de crescer no automobilismo! Essas iniciativas da CFA nos ajudam a estar cada vez mais presentes no esporte a motor e a abrir oportunidades para outras meninas e mulheres que têm potencial para fazer suas carreiras no automobilismo”, diz a estudante.

Corrida no sábado – Ela integra o time do FIA Girls on Track Brasil na Mit Cup ao lado da mecânica Ana Cristina da Silva, em sua terceira experiência, da piloto Pâmela Bozzano e do navegador Fábio Pedroso. “Nós estamos muito animadas! Tanto pela carinhosa receptividade das equipes da Stock Car e da Fórmula 4 às nossas estagiárias quanto pela experiência na Mit Cup”, diz Bia Figueiredo, presidente da CFA, criada por Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, com Rachel Loh e a expert em marketing Bruna Frazão ao seu lado, também no FIA Girls on Track Brasil que ela comanda.

“Pela primeira vez nós estivemos no pódio da Mit Cup na terceira etapa, em quarto lugar na categoria ECP (Eclipse Cross R Cup), na segunda corrida da Pâmela nesse tipo de rally, e ela ganhou o troféu de melhor piloto estreante da temporada naquela corrida. Estamos proporcionando vivências a mecânicas e estudantes de engenharia em nossos estágios e no rally. Estamos com dificuldade em encontrar mecânicas para os estágios e navegadoras disponíveis. Continuamos buscando, e, enquanto isso, contamos com a valiosa colaboração do Fábio, que está em quarto lugar no campeonato dos navegadores na Mit Cup, e tem nos ensinado bastante”, conclui Bia.

A programação da Mit Cup começa com treinos e classificação na sexta-feira, 26, e tem corrida no sábado, 27, com largada às 8h. A prova pode ser vista no canal de YouTube da categoria e tem trechos transmitidos ao vivo no canal BandSports.

O time do FIA Girls on Track Brasil na Mit Cup conta com apoio da Mitsubishi Motors e da equipe Spinelli Racing.

Estágio em Motorsports

Stock Car

AMattheis Vogel Motorsport: Fernanda Vergini de Freitas Gobbi – Brasília

Blau Motorsport: Izabelle Barros Gama – Goiânia

Eurofarma: Virginia de Vasconcelos Campos – Goiânia

Ipiranga Racing/Amattheis MotorSport: Lorrany Paulino – Goiânia

KTF: Rafaela Benhur de Borba – Goiânia

Pole Motorsport: Anna Luiza Da Silva Oliveira – Planaltina/DF

Fórmula 4 Brasil

Bassani Racing: Rayssa R. Oliveira Faria – Goiânia

TMG Racing F4: Patricia Duarte da Mota Porto – Brasília