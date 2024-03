FIA Girls on Track Brasil disputa Mitsubishi Cup com estreia de Moara Sacilotti pilotando um Eclipse neste sábado

Depois da intensa programação na corrida da Fórmula E em São Paulo, onde 120 estudantes foram recebidas para conhecer os bastidores da categoria, no fim de semana passado, o programa FIA Girls on Track (GOT) Brasil estreia no rally cross country de velocidade Mitsubishi Cup, que terá sua primeira etapa de 2024 neste sábado, 23, em Pirassununga, no interior paulista, representado por Moara Sacilotti a bordo do Mitsubishi Eclipse Cross R #61 da equipe Spinelli Racing.

Tricampeã brasileira de rally, vice-campeã mundial de rally cross country, única mulher a vencer entre homens na categoria Over45 do Sertões, em 2022, e primeira mulher a competir em rallies no Brasil, ela corre no Sertões desde 1998. Tudo de moto, que Moara pilota há 37 anos. “É a primeira vez da minha vida em um carro de corrida. É um carro novo, tudo justinho, não tem barulho. O motor responde muito rapidamente nas retas, muito melhor do que eu esperava. E a velocidade final é bem interessante”, avalia a pilota.

Grande desafio – Ela confessa que iniciou o primeiro treino, na quinta-feira, 21, um pouco apreensiva. “Recebi muitas instruções teóricas, o carro tem muitos comandos e muitas informações no painel. Não sabia como ele iria reagir ao terreno e como eu iria reagir a ele. Mas fui me sentindo à vontade e ‘vesti’ o carro como ‘visto’ uma moto”, conta Moara, que considera o desafio muito grande, porque as reações do carro ao terreno são completamente diferentes das reações de uma motocicleta.

“Eu piloto motos quase o tempo todo em pé, o que me dá um campo de visão muito mais amplo, e, por ela ser pequena, posso escolher bem onde colocar suas rodas. Também estou acostumada a pilotar e navegar ao mesmo tempo. Não ter que navegar no carro me mantém com os olhos na estrada 100% da prova, e isso é ótimo!”, afirma a pilota.

Time bem feminino – Nesta primeira etapa da Mitsubishi Cup, Moara tem Fábio Pedroso como seu navegador. Mas o programa irá preparar uma navegadora para o restante do campeonato, informa a pilota Bia Figueiredo, coordenadora do FIA Girls on Track Brasil, presidente da Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), e representante do Brasil na Comissão Mulheres no Automobilismo da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

“Vamos deixar nosso time bastante feminino. Nesta primeira etapa da Mit Cup já contamos com o trabalho da engenheira Gabryelle Freitas e da mecânica Patricia Nunes de Aguiar. Ter uma pilota nos representando no rally é nosso primeiro passo nessa modalidade de esporte a motor, um avanço no âmbito dos nossos objetivos de aumentar a presença feminina em diversas carreiras dentro do automobilismo. Agradeço muito à Mitsubishi por nos apoiar e ao Guiga Spinelli, um grande nome do rally, por nos incluir em sua equipe e por toda orientação à Moara em sua estreia em carros” , diz Bia.

Apoio – A participação da pilota Moara Sacilotti representando o FIA GOT Brasil na Mitsubishi Cup é uma das ações englobadas no apoio da Mitsubishi à CFA e ao programa coordenado por Bia.

Márcia Neri, diretora de marketing da Mitsubishi Motors, explica a motivação do investimento: “Vejo que poder apoiar um projeto tão grande como o FIA Girls on Track Brasil é uma vitória também para a Mitsubishi Motors no Brasil. O esporte a motor está no DNA da marca desde o começo de sua história no Brasil e no mundo. Somos referência em rally, uma das maiores incentivadoras da modalidade no país. E abraçar um programa como este, que incentiva a presença das mulheres em todas as posições que envolvem uma competição de automóvel – ambiente tão dominado pelos homens – é um passo muito importante”.

CFA – Criada no em abril de 2023, a comissão gerenciada por Bia tem em sua composição Rachel Loh – engenheira da A.Mattheis Motorsport na Stock Car e chefe da equipe ASG Motorsports, com que Bia atualmente disputa a Copa Truck – ao lado de Bruna Frazão, especialista em marketing esportivo. Ambas fazem parte da coordenação do FIA GOT Brasil junto com Bia, que comanda o programa desde março de 2021.

São três os tipos de projetos realizados pela CFA e pelo programa FIA GOT Brasil.

O Projeto Piloto levou 50 garotas, de oito a 25 anos de idade, a uma seletiva de kart que definiu três vencedoras, uma em cada categoria, para disputar a Copa Brasil de Kart 2023 pela equipe Bravar Racing, com todas as despesas pagas.

O Projeto Experiências levou 220 estudantes às duas corridas da Fórmula E em São Paulo, em 2023 e 2024, e 32 mulheres ao Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 2023.

E o Projeto Mecânicas e Engenheiras levou grupos de dez mulheres, estudantes e formadas, para estagiar em algumas etapas da Stock Car, da Copa Truck, da Porsche Cup e da Mil Milhas de Interlagos, uma das principais provas nacionais de longa duração, de 2023.