FIA convida Bia Figueiredo para falar do FIA Girls on Track Brasil no Congresso da América, em Lima

Com Giovanni Guerra, presidente da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), Bia Figueiredo, presidente da CFA (Comissão Feminina de Automobilismo) da entidade, esteve no 25º FIA American Congress, realizado em Lima, no Peru, de 20 a 22 de agosto, para falar sobre a experiência do programa FIA Girls on Track no Brasil.

Na definição do presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), Mohammed Ben Sulayem, o objetivo do congresso – que reuniu 31 clubes da América do Norte, América Central, América do Sul e do Caribe – foi “discutir oportunidades nas regiões” e construir um “futuro mais forte”, por meio de reuniões e workshops sobre crescimento do automobilismo e parcerias estratégicas, entre outros temas correlatos.

Bia, que representa o Brasil na FIA Women in Motorsport Comission (FIA WIM ) e no programa FIA Girls on Track, desde 2022, participou do evento a convite da FIA.

“Fui chamada para falar do sucesso do nosso FIA Girls on Track no Brasil, até porque a Fabiana Ecclestone, que é a vice-presidente de esporte da FIA na América do Sul, gostaria que outros países criassem comissões femininas e começassem a fazer os projetos FIA Girls on Track. Falei das nossas realizações, contei um pouco do que estamos fazendo para eles, e me coloquei à disposição para trocar experiências. Muito bacana poder contribuir para plantar sementes da ampliação da presença de mulheres no automobilismo de toda a América e não só pilotando”, diz Bia Figueiredo.

Ela teve também a oportunidade de conhecer Sara Mariani, diretora de sustentabilidade, diversidade e inclusão da FIA, área à qual está vinculada a FIA WIM na nova estrutura da entidade, além do presidente Mohammed Ben Sulayem. De ambos ouviu comentários de reconhecimento e estímulo pelo trabalho que vem desenvolvendo no Brasil, com o apoio da engenheira Rachel Loh e da especialista em marketing esportivo Bruna Frazão, que em dois anos, ao fim de 2024, terá envolvido a participação de 500 meninas, moças e mulheres.

CFA/FIA GOT – Nesta temporada, as atividades com o selo FIA Girls on Track Brasil englobam o Estágio em Motorsports, a Seletiva de Kart, a Experiência para estudantes, e a participação na Mitsubishi Cup, em uma primeira incursão no segmento do rally.

O Estágio em Motorsports é oferecido a estudantes e profissionais dos vários campos de trabalho do mercado de automobilismo, de mecânica a sinalização de pista, por exemplo. Neste ano foram feitos estágios no Grande Prêmio de São Paulo Mil Milhas de Interlagos, na Porsche Cup, na Stock Car, na Fórmula 4, e serão realizados na Copa Truck, no fim de agosto, e na Mitsubishi Cup, em setembro.

A Seletiva de Kart, realizada em junho, premiou vencedoras das três categorias com participação no Campeonato Brasileiro de Kart, em outubro, e as três primeiras da Graduadas com teste na NASCAR Brasil Series, em agosto.

A Experiência para Estudantes levou visitantes aos bastidores do São Paulo e-Prix da Fórmula E pela segunda vez e em outubro estará pela terceira vez no Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1.

Novidade deste ano, o time FIA Girls on Track Brasil disputa a Mitsubishi Cup com o Eclipse Cross R #61 da Spinelli Racing pilotado por Pâmela Bozzano, com mecânicas e estudantes de engenharia se alternando a cada prova.