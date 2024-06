Fhoresp cobra da União índice para medir o PIB do Turismo brasileiro

A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp) cobrou do governo federal a implantação de um índice para a medição do Produto Interno Bruto (PIB) do Turismo no País. O objetivo é ter dados oficiais mais precisos, capazes de orientar os investimentos no ramo. Além disso, a entidade quer garantir a adoção de políticas públicas para o segmento e, desta forma, movimentar ainda mais a Economia brasileira.

A solicitação da Fhoresp foi encaminhada na sexta-feira (14/6) ao presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o economista Marcio Pochmann. Para balizar a reivindicação, a Federação se baseou em recente estudo do seu Núcleo de Pesquisas e Estatísticas (NPE), que aponta a necessidade de um índice oficial específico, com recortes exclusivos de gastos por parte de turistas. Para o NPE, essas informações mais específicas poderão refletir, de fato, a realidade econômica da área turística.

Na prática, o levantamento feito pelo NPE reitera a necessidade de um pleito antigo da própria Federação, que defende a necessidade de uma medição oficial e sistêmica do PIB do Turismo. O Núcleo sugere que o próprio IBGE seja responsável pela apuração do futuro índice, segundo explica o diretor-executivo da Fhoresp, Edson Pinto:

“Precisamos que o IBGE assuma essa responsabilidade, a exemplo do que já é feito em países com forte tradição turística, como Espanha, Portugal, México e Itália. Com isso, empresas do segmento e até o próprio governo federal poderão definir estratégias mais precisas em favor do estímulo à área turística do País”, defende.

A sugestão tem justificativa. O próprio IBGE é responsável pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que abarca o Índice das Atividades Turísticas. De acordo com esse levantamento, o Turismo cresceu 6,9% em 2023. No entanto, o levantamento não traz medições mais precisas do setor.

Contas Satélites do Turismo

O estudo do NPE recomenda que o IBGE adote uma metodologia semelhante à já utilizada nas Contas Satélites do Turismo 2008, da Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com este levantamento, existe uma importância da medição contínua de indicadores macroeconômicos do setor turístico. Entre eles, estão emprego, renda e PIB, que fornecem informações sobre o impacto dessa atividade na Economia.

Para o diretor-executivo da Fhoresp, as Contas Satélites do Turismo do IBGE possibilitarão decisões estratégicas fundamentadas nas orientações internacionais:

“Discordamos de estudos referentes ao PIB do Turismo sem a utilização de dados oficiais, ou mesmo de critérios internacionais recomendados pela ONU. São aventuras acadêmicas realizadas com metodologias que derivam em cálculos inconsistentes e pouco confiáveis. Assim, precisamos que o IBGE assuma essa responsabilidade”, compara Edson Pinto.