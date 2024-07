FGV recebe inscrições para o vestibular 2025 

A Fundação Getulio Vargas recebe inscrições para o processo seletivo de todas as suas escolas, visando o preenchimento total de 1.449 vagas para o primeiro semestre de 2025. As inscrições para o ingresso via vestibular devem ser feitas pela internet até 11 de outubro.

Os vestibulandos podem concorrer às vagas ainda via ENEM, exames internacionais, Olimpíadas do Conhecimento (somente para os cursos de Ciências Econômicas da FGV EESP e Administração e Administração Pública da FGV EPPG), e vestibular por Demanda Social e Diversidade (DSD), apenas para os cursos de Administração e Administração Pública da FGV EPPG; Direito da FGV Direito SP; e Administração e Administração Pública da FGV EAESP. Todas essas modalidades têm prazo de inscrição até o dia 3 de janeiro de 2025.

Valores

O valor da inscrição, até as 18h do prazo limite estabelecido no cronograma de inscrição de cada curso, é de R$ 180,00 para todas as modalidades; e de R$ 60,00 para ingresso via ENEM, com exceção para as escolas Direito SP e EESP. Nesses dois casos, o valor de inscrição é o mesmo das demais modalidades – R$ 180,00.

Isenção de taxa de inscrição

A isenção da taxa de inscrição será facultada ao candidato que tenha concluído integralmente ou esteja concluindo todo o Ensino Médio no Brasil, em Escola da Rede Pública (Municipal, Estadual ou Federal) ou privada – desde que tenha usufruído de bolsa de estudo de 100% durante todo o curso em decorrência de sua condição socioeconômica.

Para formalizar a inscrição, devem ser anexados documentos obrigatórios no ato da inscrição, conforme política de cada escola, que pode ser conferida no edital, disponível no site www.vestibular.fgv.br .

Cursos e vagas

Em Brasília, são 134 vagas distribuídas da seguinte forma: Administração de Empresas: vestibular regular (43), vestibular DSD (5), Enem (15), Olimpíadas do Conhecimento (5), exames internacionais (6). Em Administração Pública: vestibular regular (30), vestibular DSD (5), Enem (15), Olimpíadas do Conhecimento (5), exames internacionais (5).

No Rio de Janeiro, as vagas disponíveis para a unidade de Botafogo são para a Escola de Comunicação, Mídia e Informação (ECMI), que oferece as seguintes vagas para o curso de Comunicação Digital: vestibular regular (55), Enem (15), exames internacionais IB (2), Abitur (2), BAC (2), SAT (2), outros exames (2). Para o curso de Ciências Sociais, são oferecidas 36 vagas via vestibular, 10 via ENEM, e 4 para quem ingressar através de exames internacionais. O curso de Direito tem vagas via vestibular regular (90), Enem (20), exames internacionais IB (4), Abitur (3), BAC (3). Em Ciências Econômicas as vagas estão distribuídas da seguinte forma: vestibular regular (85), Enem (8), exames internacionais IB (3), Abitur (2), BAC (1), SAT (1). Já o curso de Matemática Aplicada dispõe de 51 vagas: vestibular regular (39), Enem (8), exames internacionais IB (1), Abitur (1), BAC (1), SAT (1). O curso de Ciências de Dados e Inteligência Artificial, têm 62 vagas, distribuídas da seguinte forma: vestibular, 50; ENEM (8); e exames internacionais, IB (1), ABITUR (1), BAC (1) e SAT (1). Por fim, ainda no Rio de Janeiro, o curso de Administração oferece, no campus Botafogo, 42 vagas via vestibular, 12 via Enem e 11 via exames internacionais. O mesmo curso, na unidade da Barra da Tijuca, está oferecendo 20 vagas via vestibular, 5 via Enem, e 10 vagas via exames internacionais.

Em São Paulo, a distribuição das vagas se deu da seguinte forma: Administração de Empresas – vestibular regular (206), vestibular DSD (12), Enem (12), exames internacionais IB (18), Abitur (3), BAC (3), SAT (16). Para o curso de Administração Pública, vestibular regular (26), vestibular DSD (6), Enem (10), exames internacionais IB (2), Abitur (2), BAC (2), SAT (2). O curso de Direito tem 120 vagas ofertadas do seguinte modo: vestibular regular (94), vestibular DSD (12), Enem (8), exames internacionais IB (2), Abitur (1), BAC (1), SAT (2).

Para o curso de Economia, as vagas ofertadas são: vestibular regular (185), Enem (3), Olimpíadas do Conhecimento (4), exames internacionais IB (3), Abitur (1), BAC (1), SAT (3). Já em Relações Internacionais, as vagas existentes estão distribuídas entre vestibular regular (80), Enem (5), exames internacionais (15). Para o Programa de dupla graduação Direito e Administração são 12 vagas disponíveis, divididas da seguinte forma: vestibular regular (4), Enem (2). O mesmo total de vagas para a dupla graduação Direito e Administração Pública, com vestibular regular (4), Enem (2).

Provas