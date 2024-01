FGV promove webinar sobre presente, passado e futuro da Amazônia

A Fundação Getúlio Vargas, por meio da Escola de Economia de São Paulo (FGV EESP), promove reuniões com encontros virtuais da série Diálogos Amazônicos, uma plataforma digital para discutir com toda a sociedade civil organizada temas de interesse do desenvolvimento socioeconômico sustentável da Amazônia Brasileira.

Na abertura da 4ª temporada, o episódio que vai ao ar dia 29/01, às 19h, no canal da FGV EESP, abordará histórias sobre presente, passado e futuro da Amazônia. O objetivo desse debate é mostrar para o público que conhecer a região é o melhor ponto de partida para a construção de estratégias para o seu desenvolvimento socioeconômico sustentável e entender como a floresta vem desenvolvendo caminhos para sua prosperidade, se mantendo em pé.

O webinar contará com a historiadora, jornalista e escritora de diversos livros sobre a Amazônia, Etelvina Garcia, e o Diretor-Presidente da Bemol e do Young Global Leader do Fórum Econômico Mundial, Denis Minev. A moderação ficará por conta de Márcio Holland, que é professor, coordenador da pós-graduação em Finanças e Economia e em Data Science Aplicada na FGV EESP e, também, colunista da Broadcast/Agência Estado. Ao seu lado, estará Daniel Vargas, professor da FGV EESP, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV e aluno das Universidades de Cambridge, na Inglaterra, e de Bonn, na Alemanha.

A série Diálogos Amazônicos conta com o patrocínio do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM), do Sindicato da Industria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares de Manaus (SINAEES), da UNICOBA da Amazônia, da Chibatão – Navegação E Comércio, da DD&L Consultores Associados e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Data: 29/01/2024

Horário: 19h

Transmissão: Canal da FGV EESP

Para saber mais, acesse: https://eesp.fgv.br/dialogos-amazonicos