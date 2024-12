FGV Arte promove palestra com Mário Moscatelli sobre restauração de ecossistemas

Na próxima quarta-feira, 11 de dezembro, o biólogo, mestre em Ecologia e especialista em gestão e recuperação de ecossistemas costeiros, Mário Moscatelli, ministra a palestra “Baía Urgente”, na sede da Fundação Getulio Vargas. A atividade busca discutir a crise ambiental da Baía da Guanabara e os desafios para a recuperação de ecossistemas costeiros. Com entrada gratuita, sob inscrição prévia pelo formulário disponível no link, o diálogo ocorre às 14h, no auditório 1013, na Praia de Botafogo, 190.

A programação faz parte da rede de atividades multidisciplinares e formativas da exposição “Guanabara, o abraço do mar”, em cartaz na FGV Arte e com curadoria de Paulo Herkenhoff, Luiz Alberto Oliveira e Marcus Monteiro.

Com mais de duas décadas dedicadas à recuperação ambiental, Mário Moscatelli trará um diagnóstico da Baía da Guanabara, uma das áreas de maior degradação ambiental em zonas urbanas do Brasil. Além de expor o cenário crítico, o biólogo abordará iniciativas bem-sucedidas, como a revitalização da Lagoa Rodrigo de Freitas, além das complexidades técnicas dos processos de restauros.

Para o biólogo, o maior obstáculo está enraizado em uma cultura predatória que historicamente negligenciou os biomas em nome do crescimento desordenado. “Não há mais tempo para esperar por mudanças culturais ou educacionais; é hora de ação direta”, alerta Moscatelli.



FGV Arte

Localizada na sede da FGV, em Botafogo, no Rio de Janeiro, a FGV Arte é um espaço voltado para valorização, experimentação artística e debates contemporâneos em torno da arte e da cultura, buscando incentivar o diálogo com setores criativos e heterogêneos da sociedade.

Serviço

Palestra: Baía Urgente, com Mário Moscatelli

Data: 11 de dezembro de 2024

Horário: 14h

Local: Auditório 1013, Fundação Getulio Vargas

Endereço: Praia de Botafogo, 190, Rio de Janeiro



Exposição: Guanabara, o abraço do mar

Horário: Terça a sexta, das 10h-20h, sábado e domingo, das 10h-18h. Em cartaz até 27 de fevereiro de 2025.