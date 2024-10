FGV abre as inscrições para o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

A FGV Conhecimento publicou os editais do novo concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG). Ao todo, serão oferecidas 255 vagas, nos cargos de Delegado de Polícia Substituto, Perito Criminal, Médico Legista e Investigador de Polícia I. Os interessados poderão se inscrever a partir de 21 de outubro até 19 de novembro de 2024, e as taxas de inscrição variam de R$ 85,00 a R$ 220,00, a depender da carreira escolhida.

O valor para concorrer às carreiras de Delegado e Médico Legista é de R$ 220,00; já para a de Perito Criminal é R$ 105,00; e para a de Investigador, R$ 85,00. As taxas devem ser pagas por meio de Documento de Arrecadação Estadual até o dia 21 de novembro de 2024.

Para participar do concurso público e verificar todos os cargos e remunerações disponíveis, bem como os requisitos de investidura, acesse o edital.

Com uma banca de qualidade que garante a isonomia e lisura do processo, a seleção consistirá em cinco etapas para todos os cargos: Prova Objetiva; Exames Biomédicos e Biofísicos; Avaliação Psicológica; Prova de Títulos; e Investigação Social. Apenas para a carreira de Delegado, além das etapas citadas acima, também haverá provas dissertativa e oral.

A primeira etapa do certame está prevista para ser aplicada em 26 de janeiro de 2025.

Mais detalhes a respeito do andamento do concurso podem ser consultados no site da banca organizadora.

Informações ou dúvidas, o e-mail de contato é: [email protected]