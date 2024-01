Fevereiro no Sesc Santo André tem apresentações de Teresa Cristina, Willy Verdaguer e Mariana Aydar

No mês do carnaval, o palco do Sesc Santo André recebe uma série de shows que incendiarão o teatro, além de destacar verdadeiras joias da música brasileira. Desde evidenciar o poder das mulheres, até celebrar clássicos atemporais da MPB, estes artistas estão prontos para colorir e dar diferentes tons aos fins de semana.

Entrando no clima de festa que fevereiro carrega, quem abre as apresentações é Teresa Cristina, que traz de volta aos palcos o show “Um Sorriso Negro”. Em uma iniciativa que ressalta a força feminina no cenário musical, Teresa reúne uma banda composta exclusivamente por mulheres, com um repertório formado por compositoras e compositores pretos, resgatando sambas inesquecíveis de artistas como Dona Ivone Lara, Lecy Brandão, Jovelina Pérola Negra, Candeia, Cartola e Wilson Moreira.

No dia 16, é a vez do Especial Secos e Molhados, com Willy Verdaguer. Neste projeto especial, o baixista original dos Secos & Molhados, clássica banda de MPB da década de 1970, junto a outros músicos renomados, se reúnem para interpretar o disco homônimo da banda, compartilhando histórias e vivências dos bastidores.

Encerrando o mês com chave de ouro, a ganhadora do Grammy Latino 2020 na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, Mariana Aydar, sobe ao palco nos dias 23 e 24. Com uma fusão de elementos contemporâneos e raízes nordestinas, a cantora e compositora apresenta um repertório que destaca a força e liberdade de escolha das mulheres na música.

Cada um desses nomes contribui para a construção de uma identidade sonora única e representa uma parte essencial do mosaico musical do país. Seja com a valorização das raízes culturais, a mescla de ritmos ou com a celebração de clássicos da música brasileira, essas figuras continuam a moldar nosso panorama musical e a encantar o público com suas composições.

Programação:

Teresa Cristina

show “Um Sorriso Negro”

Cada vez mais, a força feminina se faz necessária e presente em toda e qualquer situação. Desde cargos poderosos até destaques culturais, as mulheres têm conquistados seus espaços. Com Teresa Cristina, não é diferente. Para apresentar o show “Um Sorriso Negro”, ela reúne uma banda formada exclusivamente por mulheres. O repertório é todo de compositoras e compositores pretos. A direção musical é da própria Teresa Cristina, que tem verdadeiro orgulho desta apresentação tão significativa para seu povo. O show é uma extensão do que a cantora exerce na vida. A humildade de abrir espaço à outras mulheres do samba. Sejam pretas ou brancas; elas fazem parte da cultura, estão vivas e merecem ser percebidas. Serão apresentadas canções como “Alvorada”, “Axé de Ianga”, “Zé do Caroço” e “Sorriso Negro”.

Dia 2/2, sexta, das 20h às 21h30

Dia 3/2, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Especial Secos e Molhados

Com Willy Verdaguer

Neste projeto especial, Willy Verdaguer, baixista original dos Secos & Molhados e arranjador dos dois primeiros discos da banda, interpreta, junto a outros quatro grandes músicos, um dos mais renomados discos do grupo e conta histórias dos bastidores da banda.

Willy Verdaguer: baixo, arranjos, vocais (Secos e Molhados, Raul Seixas, Caetano Veloso, Humahuaca, entre outros)

Matheus Schanoski: teclados, vocais (Golpe de Estado, Montana Blues, StormSons e Banda Tomada)

Gabriel Martini: bateria (Guilherme Arantes)

André Perine: guitarra, violão, vocais (Itamar Assunção, Raíces de América, Dzi Croquetes)

Patrícia Barbosa: primeira voz (cantora, atriz, bailarina de vários Musicais de teatro)

Dia 16/2, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Mariana Aydar

Ganhadora do Grammy Latino 2020 na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com “Veia Nordestina”, Mariana Aydar tem cinco discos de estúdio e um documentário lançado. A paixão pela cultura do Nordeste nasceu na infância, no colo de Luiz Gonzaga, percorreu a juventude como backing vocal de Daniela Mercury nos carnavais de Salvador, passou por muitas casas de forró com sua antiga banda Caruá e pautou sua estreia como diretora de cinema – ao lado de Joaquim Castro e Dudu Nazarian. Com músicas que mostram a força e liberdade de escolha das mulheres, quebrando pensamentos conservadores e patriarcais, Mariana Aydar se consolida como uma voz atual e necessária para a

música brasileira.

Dia 23/2, sexta, das 20h às 21h30

Dia 24/2, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André