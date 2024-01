Fevereiro musical, literário e esportivo fazem do Sesc 14 Bis parada certa em SP

O Sesc 14 Bis chega no mês de fevereiro com uma programação que vai agitar o bairro. A unidade há pouco inaugurada no bairro da Bela Vista contribui para a já recheada agenda cultural da região com a programação do Teatro Raul Cortez e os demais espaços da unidade. A música ganha destaque com nomes que representam diversos estilos musicais para embalar o mês do carnaval. Por falar em folia, o feriado traz programação especial para ninguém ficar parado, com muita música e oficinas para que as fantasias brilhem durante a festa. A brasilidade também é celebrada na literatura, em encontros com escritores falando sobre suas influências e especialistas discutindo autores clássicos ao longo do mês. E até o dia 18, o Sesc Verão continua valorizando a cultura street em modalidades como skate, breaking, boxe e ritmos, como o hip hop, o popping e o krump. Fique atento aos destaques e venha com a gente que você não vai se arrepender!

A programação musical já chega com Johnny Hooker nos dias 3 e 4/2, seguido de Negra Li nos dias 8 e 9. Durante o carnaval, Banda Mantiqueira convida Virgínia Rosa nos dias 10 e 11, Thulla Mello – Swinga com vocês na segunda, dia 12 e Samuca e a Selva promovem um especial para a festa no dia 13. Zé Ibarra sobe ao palco nos dias 17 e 18 e Bicho de pé encerra o mês no dia 24/2.

O Teatro Raul Cortez ainda recebe em apresentação única no dia 6/2, o espetáculo teatral O futuro chegou ontem de Kléber di Lázzare. A apresentação é seguida de um bate-papo sobre carnaval com Kléber, Tiaraju Pablo D’Andrea, coordenador do Centro de Estudos Periféricos da UNIFESP e Sidnei França de Almeida, carnavalesco do Vai-Vai. A programação de artes cênicas ainda traz Leona Jhovs, no dia 3/2, para a oficina Encontrando sua singularidade no coletivo, onde a atriz propõe a conexão com o outro através de jogos teatrais e outras experiências cênicas.

Segue em exibição na Área de Convivência até 7/4, a exposição Constelação Celestina, que apresenta fotografias de Wagner Celestino. Com curadoria de Claudinei Roberto da Silva, a mostra cobre mais de 40 anos de carreira do fotógrafo e seu olhar sobre o povo preto dos lugares onde passou, como a Velha Guarda do Vai-Vai e o bairro do Bixiga. Duas vivências estimulam os participantes a se apropriarem do espaço expositivo e a interação com as obras: Curadores por um dia fomenta a criação de um repertório em artes visuais através do processo de elaboração de uma exposição e Jogo da memória: Velha Guarda do Samba Paulistano oferece um jogo de estímulo ao raciocínio lógico a partir da experiência observando o núcleo da Velha Guarda que faz parte do conjunto das obras expostas.

Dois projetos iniciam no mês de fevereiro, se estendendo ao longo do ano, e prometem fazer do Sesc 14 Bis parte permanente do circuito literário de São Paulo. Os livros que me acompanham propõe que autoras e autores diversos investiguem a influência da leitura e da literatura em suas trajetórias e produções. O primeiro encontro chama Cidinha da Silva, no dia 7/2 e o segundo traz João Silvério Trevisan no dia 23/2. No dia 28/2, Josélia Aguiar inicia a série Por que ainda ler?, que mergulha na obra de escritores consagrados da literatura e discute particularidades e a relevância dessas obras no mundo contemporâneo, com a aula aberta Jorge Amado e a invenção de um Brasil. Ainda no dia 8/2, a unidade recebe o Slam das Minas para um sarau que encerra a oficina literária que aconteceu no mês de janeiro.

As crianças também têm muito com o que se divertir por aqui. A programação musical para elas está especial, com Tiquequê – Todo dia nos dias 24 e 25/2 e durante o carnaval, Cumbia Calavera segue levando a folia com ritmos latinos nos dias 12 e 13/2, a Rodinha da Dona Ivone celebra o samba no dia 10/2 e o show Pé de Brasil da Trupe Trupé faz a festa com os ritmos brasileiríssimos do forró, frevo, maracatu e mais! Para curtir à caráter, oficinas de confecção de adereços carnavalescos acontecem entre os dias 10 e 13/2. Além disso, o mês ainda está recheado com espetáculos de teatro, circo e contações de histórias, com destaque nos dias 1 e 2/2 para o espetáculo Bloom! – Caminhos e encontros, da Cia LaMala, que mostra acrobatas representando as estações do ano, em uma história que celebra os ciclos da natureza, os encontros e o que pode florescer a partir deles. Des܂Cantadas da trupe Circo de SóLadies chega nos dias 10 e 11/2, questionando antigos estereótipos presentes nas marchinhas de carnaval e propõe versões mais modernas e irreverentes para as letras.

Para quem se lembra de carnavais de outros tempos, a folia começa no dia 1º, com a oficina Carnaval da saudade, que vai até o dia 3/2 e convida os participantes a partir de 60 anos de idade a produzir adereços de fantasias clássicas, como pierrots, colombinas, toureiros, jardineiras. No dia 4/2, o Cortejo da saudade, com o tradicional Bloco Esfarrapado do Bixiga coloca todo mundo para dançar e desfilar suas criações. Não conseguiu participar da oficina? Não tem problema, vista sua fantasia e vem brincar também!

O Sesc Verão continua com a energia lá no alto até o dia 18/2. A cultura urbana chega mais forte do que nunca, bem representada pelos destaques das modalidades olímpicas do skate, do breaking e do boxe. Ainda teremos vivências de taekwondo, esgrima e apresentação artística de judô paraolímpico com Rebeca de Souza no dia 4/2. Nos ritmos, neste mês o destaque fica para o street dance no dia 10/2, o hip hop no dia 11/2 e o krump no dia 17/2.

Para ficar por dentro da nossa programação completa, consulte nosso site sescsp܂org܂br/14bis e acompanhe as redes sociais do Sesc 14 Bis, no Instagram e Facebook.

Música

Johnny Hooker

Dia 3/2, sábado, às 20h

Dia 4/2, domingo, às 18h

A partir de 12 anos

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 60,00 / R$ 30,00 / R$ 18,00

Negra Li

Participação especial: Fabio Brazza.

Dias 8 e 9/2, quinta e sexta, às 20h

A partir de 12 anos

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 60,00 / R$ 30,00 / R$ 18,00

Banda Mantiqueira convida Virgínia Rosa

Dia 10/2, sábado, às 20h

Dia 11/2, domingo, às 18h

A partir de 12 anos

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 60,00 / R$ 30,00 / R$ 18,00

Thulla Mello – Swinga com vocês

Dia 12/2, segunda, às 18h

A partir de 12 anos

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

Samuca e a Selva – especial de carnaval

Dia 13/2, terça, às 18h

A partir de 12 anos

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 60,00 / R$ 30,00 / R$ 18,00

Zé Ibarra

Dia 17/2, sábado, às 20h

Dia 18/2, domingo, às 18h

A partir de 12 anos

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 60,00 / R$ 30,00 / R$ 18,00

Bicho de pé

Dia 24/2, sábado, das 19h às 20h30

A partir de 12 anos

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis

Teatro

Espetáculo: O futuro chegou ontem

Com Kléber di Lázzare

O espetáculo será seguido por bate-papo com Tiaraju Pablo D’Andrea, Sidnei França de Almeida e Kléber di Lázzare.

Duração 75 minutos.

Dia 6/2, terça, das 20h às 21h15

A partir de 14 anos

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

Oficina: Encontrando a sua Singularidade no Coletivo

Com Leona Jhovs

Dia 3/2, sábado, das 10h30 às 17h30

A partir de 16 anos

20 pessoas. retirada de senhas 30 min antes da atividade, na central de atendimento. Sala de Oficina 2 – 2º andar

Grátis

Dança

Espetáculo: Guetto

Com Cia Experimental Conceito Urbano

Dia 23/2, sexta, das 20h às 21h

Livre

Teatro – 2º andar

Ingresso: R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

Artes Visuais

Constelação Celestina

Fotógrafo: Wagner Celestino. Curadoria: Claudinei Roberto da Silva.

Horário de visitação

Terças a sábados: das 10h30 às 20h30

Domingos e feriados: das 10h30 às 18h30

Livre

Espaço expositivo – Piso térreo

Grátis

Vivência: Curadores por um Dia

Com equipe de ação educativa da exposição Constelação Celestina

Dias 3 e 17/2, sábados, das 16h às 18h

Dias 4 e 18/2, domingos, das 16h30 às 18h30

A partir de 8 anos

15 pessoas. Espaço expositivo – Piso térreo

Grátis

Vivência: Jogo da Memória: Velha Guarda do Samba Paulistano

Com equipe de ação educativa da exposição Constelação Celestina

Dia 24/2, sábado, das 16h às 18h

Dia 25/2, domingo, das 16h30 às 18h30

A partir de 8 anos. 20 pessoas

Espaço expositivo – Piso térreo

Grátis

Literatura

Bate-papo: Os livros que me acompanham: Cidinha da Silva

Com a escritora Cidinha da Silva.

Dia 7/2, quarta, das 19h às 20h30

A partir de 14 anos

50 pessoas. Biblioteca – Piso térreo

Grátis

Bate-papo: Os livros que me acompanham: João Silvério Trevisan

Com o escritor João Silvério Trevisan.

Dia 21/2, quarta, das 19h às 20h30

A partir de 14 anos

50 pessoas. Biblioteca – Piso térreo

Grátis

Por que ainda ler?

Aula aberta: Jorge Amado e a invenção de um Brasil

Com a jornalista, escritora e biógrafa Joselia Aguiar.

Dia 28/2, quarta, das 19h às 20h30

A partir de 12 anos.

40 pessoas. Biblioteca – Piso térreo

Grátis

Sarau: Slam das Minas SP

Com Coletiva Slam das Minas SP.

Dia 8/2, quinta, das 19h às 20h30

A partir de 12 anos

Biblioteca – Piso térreo

Grátis

Crianças

Música

Tiqueque – Todo dia

Dias 24 e 25/2, sábado e domingo, às 16h

Livre

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 30,00 / R$ 15,00 / R$ 10,00

Espaço de Brincar

De 2/1 a 31/12, terças a sábados, das 10h às 21h. Exceto dia 14/2

De 7/1 a 29/12, domingos, das 10h às 19h

Até 6 anos

55 pessoas

Espaço de brincar – Piso térreo

Grátis

Corpo brincante

Pirambô: brincadeiras e movimento em estruturas de bambu

Com educadores do projeto Pirambô

Até 9/2, terças a sábados, das 10h às 20h

Até 4/2, quintas e domingos, das 10h às 18h

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Mediação lúdica

Mediação no Espaço de Brincar partindo de estímulos sensoriais com o objetivo de ampliar o repertório das crianças em suas experimentações do espaço e das relações que criam através do brincar com outras crianças e seus adultos responsáveis.

Daqui e de lá: africanidades e brincadeiras de quintais

Com arte-educadores e pesquisadores em relações étnico-raciais

De 17/2 a 16/3, terças, quartas, quintas e sábados, das 10h30 às 12h30

De 17/2 a 16/3, terças, quartas, quintas e sábados, das 14h às 16h

Até 6 anos

Espaço de brincar – Piso térreo

Grátis

LibrasErê

Com Cia Caruru

De 18/2 a 17/3, sextas e domingos, das 10h30 às 12h30

De 18/2 a 17/3, sextas e domingos, das 14h às 16h

Até 6 anos

Espaço de brincar – Piso térreo

Grátis

Contação de história

No quintal do passarinho

Com Cia. Passarinho Contou

Sábados, às 11h

3/2: A vida não me assusta, de Maya Angelou.

17/2: Afrofuturo ancestral do amanhã, de Henrique André e Tutano Nômade.

24/2: Pequena coisa gigantesca, de Beatrice Alemagna

Livre

Biblioteca – Piso térreo

Grátis

Mulheres e seus carnavais de histórias

Com Coletivo Cafuzas

Dia 3/2, sábado, às 14h

Livre

Biblioteca – Piso térreo

Grátis

Coletivo Cafuzas pede benção à Dona Ivone Lara

Com Coletivo Cafuzas.

Dia 17/2, sábado, às 14h

Livre

Biblioteca – Piso térreo

Grátis

A mulher pode ser o que ela quiser

Com Coletivo Cafuzas.

Dia 24/2, sábado, às 14h

Livre

Biblioteca – Piso térreo

Grátis

Brilho e Purpurina

Fevereiro é o mês do carnaval e carrega as lembranças de muitos festejos, memórias de espaços onde as pessoas se abrem e se mostram como verdadeiramente são. Junto com isso, surge o ímpeto de se compor com fantasias, adereços, muito brilho e purpurina, características de pessoas que adoram se revelar. O projeto traz cantoras e cantores que extravasam as barreiras do simples, do pacato e propõem performances cheias de presença e audácia.

Artes Manuais

Carnavalize! Vem fazer seu adereço de cabeça

Dias 10 e 12/2, sábado e segunda

Serão disponibilizadas 15 senhas por sessão de 30 mim: 13h, 14h, 14h e 15h

Livre

Biblioteca – Piso térreo

Grátis

Carnavalize! Vem fazer seu estandarte

Com artistas do Ateliê Infinitas Cores e convidades

Dias 11 e 13/2, domingo e terça

Serão disponibilizadas 15 senhas por sessão de 30 mim: 13h, 14h, 14h e 15h

Livre

Biblioteca – Piso térreo

Grátis

Quanto mais purpurina, melhor! Maquiagem de carnaval

Com educadoras da Casa 1

Dias 10 e 12/2, sábado e segunda

Serão disponibilizadas 12 senhas por sessão de 45 mim: 13h, 13h45, 14h30

Livre

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Folia lúdica!

Com arte-educadoras do grupo Roupa com História

Crie sua fantasia de super capa

Crie sua fantasia de asa de bicho

Crie sua fantasia de cauda de bicho

De 10 a 13/2, segunda a domingo

Serão 30 senhas para cada sessão, por oficina, considerando 1 senha por criança (preferencialmente), a cada 30 min: 13h, 13h30, 14h, 14h30 e 15h.

A partir de 3 anos

Convivência – Piso térreo

Grátis

Música

Cumbia Calavera

Dias 12 e 13/2, segunda e terça, das 16h às 17h

Livre

Rampa de entrada da unidade

Grátis

CARNAVAL DOS QUATRO CANTOS

com Rodrigo Régis e Tata Alves

Dia 13/2, terça, das 11h às 12h

Livre

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis

Show: Rodinha da Dona Ivone

Dia 10/2, sábado, das 11h às 12h

Livre

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Espetáculo: É CARNAVAL! MÚSICA, FOLIA E HISTÓRIAS CURIOSAS

Com Kiara Terra, Angela Coltri e Rafael de Barros

Dia 11/2, domingo, das 11h às 12h

Livre

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Show: Pé de Brasil

com a Trupe Trupé

Um espetáculo composto por música, bonecos, brincadeiras e danças, ao som de ritmos como frevo, forró, maracatu, marchinha, boi e muito mais. Duração: 50 min

Dia 12/2, segunda, das 11h às 12h

Livre

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Circo

Bloom – Caminhos e encontros

Com a Cia. LaMala.

Dias 1 e 2/2, quinta e sexta, das 20h às 21h30

A partir de 14 anos.

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 40,00 / R$ 20,00 / R$ 12,00



Des܂Cantadas

Com Circo di SóLadies.

Dias 10 e 11/2, sábado e domingo, das 16h às 17h

Livre

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Esporte e Atividade física

Sesc Verão – 29ª Edição

Primeiras rodinhas radicais

Até 18/2, sábados e domingos, das 13h30 às 15h30

Até 6 anos

Espaço de brincar – Piso térreo

Grátis

Monte seu skate de dedo

Com Inove Fingerboards

Até 17/2, sábados, das 13h30 às 15h30

A partir de 5 anos

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Brincando com Skate de Dedo

Com Inove Fingerboards

Até 18/2, domingos, das 13h30 às 15h30

A partir de 5 anos

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Vivência Esportiva de Skate

De 4 a 18/2, segundas, terças, sábados e domingos, das 10h30 às 12h30. Exceto dias 5/2 e 6/2

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Vivência Esportiva de Esgrima

Dia1/2, quinta, das 19h às 20h

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso 1 – 1º andar

Grátis

Circuito de Batalhas de Breaking

Dia 3/2, sábado, das 10h30 às 17h

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso 2 – 1º andar

Grátis

Vivência Esportiva de Skate

Arena Bela Vista dia 03/02, das 10h30 às 12h30 e Rua de Lazer Maria José dia 04/02 – das 13h às 17h

Dia 3/2, sábado, das 10h30 às 12h30

Dia 4/2, domingo, das 13h às 17h

A partir de 6 anos

Externo

Grátis

Vivência Esportiva de Boxe

Arena Bela Vista dia 03/02 das 12h30 às 14h30

Dia 3/2, sábado, das 12h30 às 14h30

A partir de 6 anos

Externo

Grátis

Aula aberta de Popping

com Vinicius Azevedo

De 3 a 24/2, sábados, das 17h às 18h

Dia 7/2, quarta, das 18h às 19h

A partir de 6 anos

60 pessoas. Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Vivência Esportiva de Boxe

10/2, sábados, das 14h30 às 17h

Dias 12, 13/2, 17 e 18/2, segunda, terça, sábado e domingo, das 12h30 às 14h30

Dias 15 e 16/2, quinta e sextas, das 10h30 às 17h30

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Vivência de Breaking

Dias 4 e 18/2, domingos, das 14h30 às 15h30

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Vivência Esportiva de Judô

Dia 4/2, domingo, das 15h30 às 17h

Dias 6/2 e 8/2, terça e quinta, das 19h às 20h

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Apresentação Esportiva de Judô Paraolímpico

com Rebeca de Souza

Dia 4/2, domingo, das 15h30 às 17h

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Minha Dança tem História para Criança

De 6 a 9/2, terça a sexta, das 10h30 às 12h e das 15h30 às 17h

Dias 12 e 13/2, segunda e terça, das 13h30 às 15h

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Vivência de Street Dance

Dia 10/2, sábado, das 12h30 às 14h30

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Vivência de Hip Hop

Dia 11/2, domingo, das 14h30 às 15h30

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Vivência de Taekwondo

Dia 15/2, quinta, das 19h às 20h

Dia 18/2, domingo, das 15h30 às 17h

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Vivência de Krump

Dia 17/2, sábado, das 14h30 às 16h30

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Jovens

Customização de Tênis

Com Breq Culture

Dia 2/2, sexta, das 18h30 às 20h30

A partir de 13 anos

30 pessoas. Os participantes devem trazer seu par de tênis para ser customizado.

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Apresentação Esportiva de Boxe

com Abner Teixeira

Dia 10/2, sábado, das 15h30 às 17h

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Demais atividades esportivas

Aula aberta GMF Treino Coletivo

Com educadores físico-esportivos

De 1 a 29/2, terça a sexta, das 10h30 às 11h30, das 15h às 16h, das 18h às 19h e das 20h às 21h. Quartas e sextas, das 12h30 às 13h30.

A partir de 12 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Aula Aberta Movimento Consciente

Com educadores físico-esportivos

De 2 a 29/2, quarta e sexta, 10h30 às 11h30 e das 18h às 19h. Terças e quintas, das 11h30 às 12h30 e das 12h30 às 13h30

A partir de 12 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Aula aberta de Jogos de Lutas

Com educadores físico-esportivos

De 1 a 29/2, terças e quintas, das 19h às 20h

A partir de 12 anos

Espaço de múltiplo uso 1 – 1º andar

Grátis

Aula aberta de Corrida

Com educadores físico-esportivos

De 2 a 28/2, quartas e sextas, das 19h às 20h

A partir de 16 anos

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Aula Aberta de Pilates

com Karol Camargo

De 3 a 24/2, sábados, das 11h30 às 12h30

A partir de 12 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Recreação Multimodalidades Esportivas

Com educadores físico-esportivos

De 4 a 25/2, sábados e domingos, das 10h15 às 18h

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Aula aberta de Yoga

com Adriana Bittencourt

De 4 a 25/2, domingos, das 10h30 às 11h30. Exceto dia 11/2

A partir de 12 anos

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Grátis

Vivência: Jogos do mundo

com a Caravana Lúdica

De 17/2 a 10/3, sábados e domingos, das 14h às 18h

A partir de 3 anos

Convivência – 1º andar

Grátis

Bate-papo: Brasil – 100 anos de Negritude Olímpica e a trajetória de Alfredo Gomes

com Antonio Carlos de Paula

Bate papo sobre o livro Brasil – 100 anos de negritude Olímpica e a trajetória de Alfredo Gomes com Antonio Carlos de Paula neto do Atleta Alfredo Gomes, o primeiro negro brasileiro a participar dos Jogos Olímpicos em Verão em 1924 em Paris.

Dia 17/2, sábado, das 16h às 17h30

Livre

Biblioteca – Piso térreo

Grátis – Sem Retirada de Ingressos

Meio Ambiente

Oficina: Minicultura com brotos: como plantar e cozinhar

Com Julhiana Costal, da ArboreSer – Escola de Permacultura e Agroecologia

Na oficina será apresentado todo o processo de germinação das sementes, os tipos de grãos que podemos utilizar, os recipientes que podemos reaproveitar para o cultivo, o preparo do substrato, os cuidados e a colheita. Vamos fazer o plantio de brotos com sementes de lentilha, chia, girassol, gergelim e trigo.

Dia 18/2, domingo, das 11h30 às 13h30

A partir de 12 anos

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Oficina: Compostagem caseira: já pensou em fazer a sua?

Com Julhiana Costal, da ArboreSer – Escola de Permacultura e Agroecologia

Cada participante poderá montar uma pequena composteira reutilizando materiais, sem gastar nada, e aprender quais as manutenções necessárias para o processo. Além disso, poderá levar para casa uma amostra do adubo fruto de compostagem para poder aplicar em suas plantas de casa e acompanhar no dia a dia os benefícios dessa prática.

Dia 25/2, domingo, das 11h30 às 13h30

A partir de 12 anos

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Idosos

Oficina: Carnaval da Saudade

Com Atelier Infinitas Cores e convidados

De 1 a 3/2, quinta a sábado, das 15h às 18h

30 pessoas

Convivência – 1º andar

Grátis

Cortejo de adereços | Carnaval da Saudade

Com o Bloco Esfarrapado, tradicional do Bixiga

Dia 4/2, domingo, das 15h às 16h

A partir de 60 anos

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Ponto de Encontro – Ciclos de vida e o corpo que envelhece

Com Técnico da Programação

Encontro para refletir sobre as atividades recorrentes para pessoas idosas no Sesc. Com rodas de conversa e atividades socioculturais e educativas, voltadas às pessoas acima de 60 anos.

Dia 22/2, quinta, das 15h às 16h

Hall do teatro – 2º andar

Grátis

Serviço do Sesc 14 Bis

Horário de funcionamento: terça a sábado, 10h às 21h; domingos e feriados, 10h às 19h.

A unidade estará fechada nos dias: 24, 25, 31/12 e 01/01.