Feteps: conheça projetos direcionados à educação de qualidade

Garantir que crianças e adolescentes completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, além de empoderar mulheres e meninas, são as propostas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) número 4 e 5: “educação de qualidade” e “igualdade de gênero”, respectivamente previstos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Orientados por essas diretrizes, estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) estaduais desenvolveram alguns dos projetos selecionados para participar da Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps).

De volta ao formato presencial, a Feteps ocorrerá entre os dias 19 e 22 de agosto, no São Paulo Expo, pavilhão de exposições localizado no distrito do Jabaquara, na zona sul da Capital. Em sua 15ª edição, a mostra vai apresentar 132 projetos. Destes, 112 foram desenvolvidos por estudantes das Etecs, Fatecs e do Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead) do CPS. A competição ainda conta com a participação de 20 trabalhos de outras instituições de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nacionais e internacionais.

Confira no site do CPS os projetos orientados pelos ODSs 4 e 5.